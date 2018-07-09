Darbe üstüne darbe! Kız arkadaşını felç bırakıp onu aldattı

Sevgilisinin sürdüğü araçta geçirdiği korkunç kazadan sonra felç kalan genç kadın ikinci darbeyi de erkek arkadaşından yedi. Sevgilisini felçli bir şekilde terk eden vicdansız sevgili, İtalya'ya kaçtı ve orada yeni bir kız arkadaşı bulunca dünya evine girdi.

Darbe üstüne darbe! Kız arkadaşını felç bırakıp onu aldattı

Erkek arkadaşının sürdüğü araçta geçirdiği korkunç kazadan sonra felç kalan genç kadın ikinci darbeyi de erkek arkadaşından yedi. İngiltere’de, 2015 Mart’ta araba kazası yaşandı. Kazada araç yamaçtan aşağı uçtu, tarlaya girdi ve tavuk kümesinin üstüne konarak durabildi. Araçta bulunan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişiler, 16 yaşındaki Anastassiya Kravtsova ve 1 yıllık sevgilisi Beres Szabolcs’ti.

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Darbe üstüne darbe! Kız arkadaşını felç bırakıp onu aldattı

Anastassiya, sevgilisi ile 15 yaşındayken tanışmıştı, Beres o zamanlar 24 yaşındaydı. Anastassiya ve Beres, kazadan önce Beres’in kız kardeşinin doğum günü kutlamasına gitmişlerdi. Gitmek için Anastassiya’nın ailesinden izin almışlardı. Anastassiya’nın üvey babası Paul, izin verme sebebini açıkladı: “Beres iyi biriydi. Saygılı ve nazikti. İşi ve arabası vardı. Ve en önemlisi kızımı mutlu ediyordu. O günkü izin için tek şartım vardı, sabah Anastassiya anneler gününü kutlamak için annesinin yanına gidecekti.”

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Darbe üstüne darbe! Kız arkadaşını felç bırakıp onu aldattı

Sabah dönüş yolunda Anastassiya ve Beres kaza yaptı. Anastassiya’nın yaraları çok kötüydü, hemen Royal Victoria Hastanesi’ne kaldırıldı. Paul, Anastassiya eve gelmeyince endişelendi, telefonunu aramak için eline aldığında hastaneden gelen 11 cevapsız arama gördü. Hastane, kızın yaşayamayacağını hemen gelmeleri gerektiğini söyledi.Anastassiya’nın beyninde kanama vardı, 12 kaburgası kırılmıştı ve kırıklar ciğerlerine batıyordu; boynunda, omurgasında, omuzlarında kırıklar vardı. Komaya girmişti. 6 hafta sonra komadan çıktığında bir daha asla yürüyemeyeceğini öğrendi. Belinden aşağısı, omurgası ne kadar düzeltilmiş olsa da, sakat kalmıştı.

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Darbe üstüne darbe! Kız arkadaşını felç bırakıp onu aldattı

Arabayı süren Beres’in ise morluklar ve çizikler dışında hiç yarası yoktu.Ailesi bu süreç boyunca genç kızın yanından ayrılmadı. Beres’te hastanede onu ziyaret ediyordu; ama sıklıkları git gide azalıyordu. Bir gün, Anastassiya Beres’e yürümeyeceğini söyledi; o da yanındayım dedi. Fakat, birkaç haftaya kalmadan Anastassiya eve çıkarıldığında Beres ortadan kayboldu.

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