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Darbe sanığı astsubay Fetullah Gülen'den şikayetçi oldu

Darbe sanığı astsubay Fetullah Gülen'den şikayetçi oldu

Darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin davanın sanıklarından eski astsubay Sebahattin Şahin, Fetullah Gülen'den şikayetçi oldu.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 12:53 - Güncelleme: 25-10-2018 12:53

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davada, esas hakkındaki savunmaların alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.

Savunma yapan tutuklu sanık eski astsubay Sebahattin Şahin, 15 Temmuz'da nöbetçi olduğu için kışlada bulunduğunu, tabur komutanı olan sanık eski yarbay Sezgin Uyanık'ın, "terör saldırısı var" diyerek verdiği emirleri yerine getirdiğini belirtti.

Olaylar sırasında bazı helikopterlerin uçuş yaptığını kaydeden Şahin, uçuştan gelen helikopter personeline nereye gittiklerini sorduğunda "Genelkurmay'a personel götürdükleri" cevabını alması üzerine, Genelkurmay Karargahına terör saldırısı yapıldığını düşündüğünü ileri sürdü.

"Darbecilerle fikir ve eylem birliğim yok"
Darbe girişiminden haberdar olmadığını iddia eden Şahin, "Sezgin Uyanık tarafından verilen emirlerin aslında darbe girişimine yönelik olduğunu nereden bilebilirim?" diye konuşarak, darbecilerle fikir ve eylem birliği bulunmadığını savundu.

Sanık Şahin, "Hain örgütün elebaşı Fetullah Gülen'den, aklını ve mantığını bu hain örgüte kiraya verenlerden ve bana yasal görünümlü emirler vererek darbe girişiminde bulunan Sezgin Uyanık'tan şikayetçiyim." ifadelerini kullanarak, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu. Duruşmaya öğle arası verildi.

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Kaynak : AA

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