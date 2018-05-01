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Darbe gecesinin simgesi Şerife Boz sahtekar mı?

Darbe gecesinin simgesi Şerife Boz sahtekar mı?

Darbe girişimi gecesi bir kamyonun direksiyonundaki fotoğrafıyla tanınan Şerife Boz, AK Parti’den milletvekili adaylığı başvurusu yapınca ortaya çeşitli iddialar atıldı. Bazı şehit yakınları Boz’un ‘sahtekârlık yaptığını’ iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 09:28 - Güncelleme: 01-05-2018 09:28

ŞERİFE Boz’un adını ilk kez 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra duyuldu. Boz, darbe girişiminin ardından bir hafriyat kamyonunun sürücü koltuğunda çekilen fotoğrafıyla gündeme oturmuş ve 15 Temmuz’un simge isimlerinden biri olarak kabul edilmişti. Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminden birkaç gün sonra toplanan Bakanlar Kurulu çıkışı, “Bir fotoğraf gördüm, çok etkiledi beni. Çarşaflı bir hanımefendi bir kamyonun direksiyonunda; yanında da başı açık, modern giyimli bir kadın muavin koltuğunda oturuyor. Kamyonun arkasında da hınca hınç insan... Meydana süratle gidiyorlar. İşte Türkiye’yi birleştiren değer bu” demişti.

Milletvekili adaylık başvurusuyla birlikte Boz’un adı yeniden gündeme geldi. Ancak 15 Temmuz’da yakınlarını kaybeden bazı ailelerden de tepkiler yükseldi.

15 Temmuz şehitlerinden Mustafa Cambaz’ın oğlu Alpaslan Cambaz, Twitter hesabından, “16 Temmuz’da kutlama alanına kendi kullanmadığı kamyonla gidip orada sürücü koltuğuna oturarak gazeteye poz veren, düzmece bir gazilikle milleti aldatıp her yerden para yardımı alan ve rezilliklere doymak bilmeyen bu dolandırıcıya şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz” dedi.

15 Temmuz’da Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önünde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Rukiye Cuma Dağ’ın oğlu da Twitter üzerinden tepki gösterdi. Ahmet Yavuz Dağ, “15 Temmuz’un gerçek mağdurları eğer biz Şerife Boz gibi 15 Temmuz simsarlarının hakkında dava açmazsak daha çok rahatsız oluruz bunlardan. Gelin birlik olup bunun gibi karaktersizlere şehitlerimizi kullandırmayalım” mesajını paylaştı.

‘KÖPRÜYE YÜRÜDÜK’
Hürriyet muhabiri İpek Özbey, Şerife Boz’u telefonla aradı. Telefona çıkan kocası Şenol Boz iddiaları reddetti. 15 Temmuz gecesi eşi ve torunlarıyla oturdukları 4.Levent’ten köprüye kadar yürüdüklerini söyleyen Şenol Boz, ikinci gün eşinin Taksim’de olduğunu, kamyonu da Şerife Boz’un kullandığını belirtti.

Boz, “Kimseye hesap verecek durumumuz yok… O fotoğraf poz değildi, biz şehitlere, gazilere saygısızlık etmeyiz” dedi. Devletten para aldığı iddialarını ise “Devletten bir kuruş almadık, devlet orada, biz buradayız. Hangi kurum, bize para ödediğini iddia ediyorsa ortaya çıksın. Para da almadık, unvan da… Eşim milletvekili olmak istedi, suç mu bu, günah mı? O da hizmet etmek istiyor” diyerek iddiaları yalanladı.

Şerife Boz ise yaptığı açıklamada, “Simge isim olmamı kıskanıyorlar” dedi.

PARK HALİNDEKİ KAMYONU GÖRDÜM
O gece ‘simge’ fotoğrafı çeken ve Anadolu Ajansı için çalışan Saliha Özdemir’i aradık:

“Kültür-Sanat muhabiri olarak işim meydana gelenler arasında sanatçılar varsa, görüş alıp ajansa geçmekti. 16 Temmuz’da Taksim’de park halindeki bu kamyonu gördüm. İçinde biri çarşaflı iki kadın vardı. Arkada da 15-20 genç... Fotoğrafı telefonumla çektim. Kişisel sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Ancak sonra beni basın mensupları aradı. Dediler ki, “Başbakan bahsetti, o kadına ulaşmak istiyoruz”. Ben de tanımadığımı söyledim. Gazeteciler, plakayı gösteren fotoğraf olup olmadığını sorduklarında, haberci refleksiyle ‘Hayır’ dedim ve istihbarat şefini aradım. Plakanın göründüğü fotoğrafı yolladım ve bir başka muhabir Şerife Boz ile röportaj yaptı. Şimdi Alpaslan Bey’in Twitter’da yazdıklarını gördüğümde rahatsız oldum, ‘Şerife Boz bu durumu suiistimal mi ediyor acaba’ diye düşündüm. Sosyal medyada ‘Tiyatro ortaya çıktı’ gibi yorumlar yapılıyor. Hayır, bu tiyatro değildi. Verdiği röportajları okudum, orada da 16 Temmuz diyordu. Suiistimal mi etmiş bilemem ama Şerife Hanım bana poz vermedi...”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Otukenli kurt 01 Mayıs 2018 09:52 Memleketi uckagitcilar sehtakarlar basti yazık ben burdan iddia ediyorum 15temuz gecesi olanlar da bilmediğimiz okadar gerçekler varki inanın gerçekleri millet bir bilse akpartiye oyle hesaplar sorarki geçen hafta bir haber vardı Akparti genelbaskan yardımcısı Ravza Kavakcinin babası Akit gazetesindeki köşesinde şu ifadeleri kullanıyor Fethullah Fethullahgulen milleten ve devleti yönetenlerden Özür dilesin pişmanlığını dile getirsin devletimizde idarecilirimizde fetullahi affetsin ömrünün son günlerini memleketi Erzurumda gecirsin diyor bunu Akparti genelbaskan yardımcısı Ravza kavakcinin babası söylüyor hani Türbanlı vekil vardiya onun babası söylüyor dedim ya milletimizin bilmediği çok gerçek var inanın

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