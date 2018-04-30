Darbe gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı!

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da görülen Akıncı Üssü davası klasörleri arasına giren görüntülerde, baskın ve komutanların rehin alınması yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin merkez üssü olan Akıncı Üssü'yle ilgili 586 sanığın yargılandığı davanın dosyası arasına giren görüntülerde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal, saat 19.27'de düğüne geliyor. Ünal, saat 19.30 sıralarında düğünün yapıldığı terasa çıkıyor. Görüntülerde, Ünal saat 22.30 sıralarında komutanlarla düğün alanından uzaklaşarak havuz başına gidiyor. Etrafında diğer komutanlar bulunan Ünal, yaklaşık 40 dakika burada kalıyor. Ünal daha sonra havuz başından içeri girerek, beraberindekilerle birlikte toplantı salonuna gidiyor.

DARBECİLERİ YAKUP YİĞİT KARŞILIYOR: Darbecilerin geldiği helikopter saat 23.49'da otopark alanına iniyor. Bu sırada düğünde sivil kıyafetle bulunan Abidin Ünal'ın koruma ekibinden Astsubay Yakup Yiğit, darbecileri karşılıyor ve onları yönlendirerek düğünün yapıldığı bölüme getiriyor. Girişte bulunan davetliler, darbecilerin girişini şaşkınlık ve korku içinde izliyor. Darbeciler fuaye alanına girdiğinde etrafta bulunanlar şaşkın gözlerle onlara bakıyor. Darbeciler buradan Ünal ve komutanların girdiği bölüme yöneliyor, güvenlik önlemi alarak içeri kimseyi sokmuyor. Bir garson ve iki müzisyen olanlardan habersiz o tarafa yöneliyor ancak darbeciler tarafından uyarılarak geri çevriliyor. Bir süre sonra da komutanların yakın korumaları toplu olarak dışarı çıkarılıyor.

ELİNDE TABANCA İLE KOMUTANI ÇIKARTIYOR: Saat 00.22'de Abidin Ünal darbecilerin arasında önce tuvalete ardından da helikoptere bindirilmek üzere dışarı çıkartılıyor. Bu sırada gri takım elbiseli Yakup Yiğit elinde tabanca ile komutanın götürülmesine öncülük ediyor. Bir süre sonra da diğer üst düzey komutanlar elleri bağlanarak yere yatırılıyor. Rehin alınan komutanlar sırayla dışarı çıkartılarak helikopterlere götürülüyor.

SAVUNMALARI ALINACAK: Abidin Ünal ve alıkonulan komutanlar, buradan darbecilerin merkez üssü Akıncı Üssü'ne getirilmişti. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen Akıncı Üssü davasında yargılanan sanıkların gelecek günlerde savunmaları alınacak. Sanıklara mahkemede görüntüler izletilerek, savunma yapmalarının istenileceği belirtildi.

  • Güncel 30 Nisan 2018 13:07
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