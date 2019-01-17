Dansöz Didem'in kafa ve vücut parçaları bulundu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Didem Uslu'ya ait olduğu belirlenen kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda, polis ekiplerince bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafa ve vücut parçaları bulundu.

Dansöz Didem'in kafa ve vücut parçaları bulundu

İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda 9 Ocak Çarşamba günü, kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi.

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Dansöz Didem'in kafa ve vücut parçaları bulundu

Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama başlatıldı. Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda bir kadına ait olduğu değerlendirilen 'kalça kemiği' bulundu. Bulunan uzvun Uslu'ya ait olup olmadığının yapılacak incelemenin ardından netlik kazacağını öğrenildi.

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Dansöz Didem'in kafa ve vücut parçaları bulundu

KAFA VE VÜCUT PARÇALARI BULUNDU
Ormanlık alanda devam eden çalışmalarda, kesik kol ve kalça kemiğinin ardından kafa ve vücut parçaları bulundu. Bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafa ve vücut parçaları, savcı ve polisin incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Dansöz Didem'in kafa ve vücut parçaları bulundu

GECE KULÜBÜNDE DANSÖZDÜ
Polis, bir gece kulübünde oryantal olarak çalışan Didem Uslu'nun ailesi ve arkadaşlarının da ifadelerine başvurdu. Bazı evlerde arama yapılırken, incelenmek üzere bazı eşyalara el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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