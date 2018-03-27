Dansları ve kostümleriyle izleyicileri hayran bıraktılar! Türk Dünyası...

Nevruz Bayramı vesilesiyle Bosna Hersek'te "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" konulu konserde birçok ülkeden katılımcı halk dansları gösterileriyle izleyicileri hayran bıraktılar. İşte Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan'dan bir çok sanatçının katıldığı konserden görüntüler.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" temalı konser düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla başkentteki Skenderija Kültür Merkezi'nde yapılan konsere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



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Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Gagavuzya, Yakutistan ve Sibirya'dan gelen TÜRKSOY sanatçıları, konser ve halk dansları gösterisiyle salonu dolduran Saraybosnalıları Türk dünyasının eşsiz renkleriyle buluşturdu. Müsteşar Yardımcısı Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜRKSOY'un Türk kültürünün UNESCO'su olduğunu ifade ederek, "TÜRKSOY, bu yıl 25'inci yılını kutluyor. Nevruz Bayramı dolayısıyla da Balkanlar'da bir etkinlik turu düzenliyor." dedi.



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Kültürün, milleti millet yapan en temel unsurlardan biri olduğuna işaret eden Gül, nevruzun sadece Türk kültüründe değil, Türkiye'nin gönül coğrafyasıyla bağlı olduğu Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir alanda kutlanan ortak bir bayram olduğunu belirtti. Twitter

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