Dans hocası öğrencilere ateşli pozlar verdirince büyük tepki topladı

Zalina Gedugova isimli İngilizce öğretmeni, boş zamanlarında dans dersleri de veriyor. Gedugova'nın dans sınıfının reklamını yapmak için kullandığı görsel büyük tepki çekti. Rusya'da bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olan Zalina Gedugova, boş zamanlarında verdiği dans dersi için striptizciler gibi giyinmekle kalmadı, aynı zamanda bazı öğrencileri de bu şekilde giyindirip fotoğraflarını ilanlarda kullandı.

Gedugova'nın meslektaşlarından biri, özel derslerini tanıtmak için öğrencileri provokatif bir fotoğrafta kullandığı için öğretmenin kovulmasını istedi. Gedugova ise spor ve zindeliği teşvik etmeyi amaçladıklarını ve tüm kızların ebeveynlerinin katılma izni aldıklarında ısrar ediyor. Ancak yine de Çelyabinsk'de çalıştığı okulun itibarına zarar verebileceğinden endişe ettiği için istifa etmeye de hazır olduğunu söylüyor. Ebeveynlerin öğretmenin yaptıklarından dolayı şikayetçi olmadığı açıklanırken sosyal medya da konu karşısında ikiye bölünmüş durumda.