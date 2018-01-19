Danla Bilic paraya para demiyor Youtube'dan bakın ne kadar kazandı?

Youtube her gün yeni fenomen yaratmaya devam ediyor. Danla Bilic, Orkun Işıtmak, Enes Batur gibi isimleri fenomen yapan Youtube kim ne kadar para kazanıyor merak konusu oldu. Vergi vermemeleri nedeniyle tepkiyle karşılaşan Youtube fenomenleri ile ilgili yeni düzenlemeler kapıda. Fakat yeni düzenlemeye gelmeden önce youtube fenomenleri para kırmaya devam ediyor. Twitter

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Eğlenceli ve komik videolarla lüks evlerde, pahalı arabalarla zengin bir yaşam süren fenomenler, internet üzerinden istedikleri videoları yayınlayabiliyor. Youtube'da videolar da yayınlayan fenomenler, şahsi hesaplarıyla YouTube ile anlaşarak vergisiz kazanç elde ediyor. Peki kim ne kadar kazanç sağlıyor?

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KAFALAR Çektikleri videolarla adından söz ettiren ve birçok ünlüyle birlikte beraber görüntülerini yayınlanan Kafalar ekibi ayda 200 bin TL kazanıyor. Twitter

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