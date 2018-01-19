Danla Bilic paraya para demiyor Youtube'dan bakın ne kadar kazandı?

Danla Bilic paraya para demiyor Youtube'dan bakın ne kadar kazandı?

Youtube her gün yeni fenomen yaratmaya devam ediyor. Danla Bilic, Orkun Işıtmak, Enes Batur gibi isimleri fenomen yapan Youtube kim ne kadar para kazanıyor merak konusu oldu. Vergi vermemeleri nedeniyle tepkiyle karşılaşan Youtube fenomenleri ile ilgili yeni düzenlemeler kapıda. Fakat yeni düzenlemeye gelmeden önce youtube fenomenleri para kırmaya devam ediyor.

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Danla Bilic paraya para demiyor Youtube'dan bakın ne kadar kazandı?

Eğlenceli ve komik videolarla lüks evlerde, pahalı arabalarla zengin bir yaşam süren fenomenler, internet üzerinden istedikleri videoları yayınlayabiliyor. Youtube'da videolar da yayınlayan fenomenler, şahsi hesaplarıyla YouTube ile anlaşarak vergisiz kazanç elde ediyor. Peki kim ne kadar kazanç sağlıyor?

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Danla Bilic paraya para demiyor Youtube'dan bakın ne kadar kazandı?

KAFALAR Çektikleri videolarla adından söz ettiren ve birçok ünlüyle birlikte beraber görüntülerini yayınlanan Kafalar ekibi ayda 200 bin TL kazanıyor.

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Danla Bilic paraya para demiyor Youtube'dan bakın ne kadar kazandı?

ORKUN IŞITMAK Daha çok gençler tarafından takip edilen Orkun Işıtmak yüklediği oyun videolarıyla ön plana çıktı. Orkun Işıtmak ayda 200 bin TL kazanıyor.

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