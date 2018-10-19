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Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına AK Parti'den ilk tepki

Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına AK Parti'den ilk tepki

DANIŞTAY 8. Dairesinin 'Öğrenci Andı' ile ilgili kararına AK Parti'den ilk tepki Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 09:18 - Güncelleme: 19-10-2018 09:18

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına AK Parti'den ilk tepki Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, hukuk devletidir. 'İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.

''ANAYASAYI ÇİĞNEMİŞTİR''
Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir."

Danıştay'dan flaş 'Öğrenci Andı' kararı!

 

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • Maslandag 19 Ekim 2018 09:54 Eeee şimdi ne olacak. Açıklama Ak Parti den geldi. Lakin ne yapacaklarını söylememişler.

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