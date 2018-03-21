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Danıştay Başkanı'nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı'nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, dün yayımlanan mazeret kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği'ne atandı.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 08:17 - Güncelleme: 21-03-2018 08:17

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) dün yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hâkim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da girdi. HSK 1. Dairesi, 356 hâkim ve savcıyı kapsayan yeni bir mazeret ve ihtiyaç kararname yayınladı.

Kararname ile HSK’nın 19 Mart (önceki gün) tarihli kura kararnamesi sonucuna göre mesleğe kabulü yapılan Gonca Hatinoğlu, aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan kura töreniyle Elazığ Hâkimliği’ni çekmişti. Hürriyet gazetesinin haberine göre Hatinoğlu, dün yayımlanan mazeret kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne atandı.



ESKİ HÂKİM MESLEĞE DÖNDÜ: Kararnameyle Ankara BAM bünyesinde yeni kurulan iki terör dairesine de başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekeriya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı. 2010 KPSS soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman da Ankara BAM üyeliğine getirildi. Kararnamede Ankara Cumhuriyet Savcısı Burhan Tezcan’ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanması dikkat çekti. Kararnameyle eski İzmir Hakimi Ahmet Çilek mesleğe geri dönüş yaptı, Manisa Hâkimliği’ne atandı.

BİR BAŞKA TORPİL İDDİASI: CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise Twitter’dan Yargıtay 6. Daire eski Başkanı Mustafa Lütfi Tombaloğlu’nun oğlu Onur Tombaloğlu’nun da Kilis’te göreve başlamasına rağmen 24 saat içinde Ankara Hâkimliği’ne atandığı iddiasında bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR67 YORUM

  • Misafir 21 Mart 2018 09:47 bir avukat adayı olarak okuduğum bölümden tiksindirtmeyi başarmış olan sözüm ona hukukçu. ama elbet bu devran dönecek be zerrin. o ponçik kızın da sen de tarihin tozlu sayfalarında yerinizi alacaksınız. boşuna sıvacılık yapmıyormuş reyize demek bi bildiği varmış. ulan kızı elazığ'a gitmeden ankara'ya tayin oldu iyi mi? sorsan ama yargı hiç bu kadar bağımsız değil. sanırım bağımsızlık kavramını reyizin iki dudağının arasından çıkan cümleler olarak biliyor zerrin hanım. yediğiniz her lokma haram! çoluğunuzdan çocuğunuzdan, doğmamış torunlarınızdan fitil fitik çıksın. en büyük acıları yaşayın da sahip olduğunuz mevki makam hiçbir işe yaramasın. en sevdikleriniz kollarınızda can versin de hak yemek nedir o zaman anlayın! azıcık allah'ın adaleti varsa tez zamanda yok olun! sen ve senin torpilli kızın. beter olun. unufak olun!!

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