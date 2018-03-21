Danıştay Başkanı'nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) dün yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hâkim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da girdi. HSK 1. Dairesi, 356 hâkim ve savcıyı kapsayan yeni bir mazeret ve ihtiyaç kararname yayınladı.

Kararname ile HSK’nın 19 Mart (önceki gün) tarihli kura kararnamesi sonucuna göre mesleğe kabulü yapılan Gonca Hatinoğlu, aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan kura töreniyle Elazığ Hâkimliği’ni çekmişti. Hürriyet gazetesinin haberine göre Hatinoğlu, dün yayımlanan mazeret kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne atandı.





ESKİ HÂKİM MESLEĞE DÖNDÜ: Kararnameyle Ankara BAM bünyesinde yeni kurulan iki terör dairesine de başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekeriya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı. 2010 KPSS soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman da Ankara BAM üyeliğine getirildi. Kararnamede Ankara Cumhuriyet Savcısı Burhan Tezcan’ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanması dikkat çekti. Kararnameyle eski İzmir Hakimi Ahmet Çilek mesleğe geri dönüş yaptı, Manisa Hâkimliği’ne atandı.

BİR BAŞKA TORPİL İDDİASI: CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise Twitter’dan Yargıtay 6. Daire eski Başkanı Mustafa Lütfi Tombaloğlu’nun oğlu Onur Tombaloğlu’nun da Kilis’te göreve başlamasına rağmen 24 saat içinde Ankara Hâkimliği’ne atandığı iddiasında bulundu.