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Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'den Erdoğan'a andımız yanıtı

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'den Erdoğan'a andımız yanıtı

Danıştay şurasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın andımızla ilgili 'Şimdi mi aklınız başınıza geldi' dedi. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör yüzüne karşı söylenen bu eleştiriye bakın ne cevap verdi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 12:22 - Güncelleme: 24-10-2018 14:13

BEŞTEPE Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yapılan Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu andımız düellosuna sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktığında danıştay üyelerinin gözlerinin içine baka baka "Beş yılda ant ile ilgili karar veriyor Danıştay. 2013'ten 2018'e kadar neredeydiniz? Şimdi mi aklınıza geldi? İzin alacaksak. O zaman ben bu makamda durmayayım. Çekeyim gideyim' dedi.

Bu sert çıkışın ardından gözler Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'e döndü. Güngör kürsüye geldiğinde Danıştayın kararlarının eleştirilmesinin mümkün olduğuna işaret edip şunları söyledi:

-"Danıştayın verdiği karaların hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil, objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır."

Zerrin Güngör, "Türk milleti adına karar veren hakimlerin, hukukun evrensel ilkeleri yanında özellikle içinde yaşadıkları toplumun değerleriyle çelişmeyen, adalet duygusunu güçlendiren kararlarıyla güven yaratan bir yargı düzeni, hepimizin arzusudur." diye konuştu.

Program sonunda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs (sağda) ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Erdoğan'a hediye taktim etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay'a çok sert andımız tepkisi!

 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR38 YORUM

  • Misafir 24 Ekim 2018 14:21 hukuk bu şekilde hırpalanmamalı. insanaların hukuka olan güven ve saygı duygularını zedeleyecek açıklamalar yapılmamalı. hukukun üzerindeki tek şey adalettir. saygılar.

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