Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Kararlarımızın eleştirisine açığız

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"na katıldı.



Güngör, "Türk milleti adına karar veren hakimlerin, hukukun evrensel ilkeleri yanında özellikle içinde yaşadıkları toplumun değerleriyle çelişmeyen, adalet duygusunu güçlendiren kararlarıyla güven yaratan bir yargı düzeni, hepimizin arzusudur." diye konuştu.

BİLİMSEL ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ

Danıştayın kararlarının eleştirilmesinin mümkün olduğuna işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"Danıştayın verdiği karaların hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil, objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır."