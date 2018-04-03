Danimarkalı kadın motosiklet pilotu feci şekilde öldü

30 yaşındaki Danimarkalı motosiklet pilotu Julie Brøndum Mortensen, Almanya'da test sürüşü sırasında hayatını kaybetti.

Danimarkalı kadın motosiklet pilotu feci şekilde öldü

30 yaşındaki Danimarkalı motosiklet pilotu Julie Brøndum Mortensen, Almanya'da test sürüşü sırasında hayatını kaybetti. Danimarka motosiklet pilotu Julie Brøndum Mortensen'in trajik ölümüyle sarsıldı. Hockenheim Pisti'nde Cumartesi günü yapılan testler sırasında kaza yapan ve ağır bir biçimde yaralanan Mortensen hastaneye kaldırılmıştı.

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Danimarkalı kadın motosiklet pilotu feci şekilde öldü

Komaya giren Danimarkalı pilot kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pistlerde 8 yıllık tecrübeye sahip Mortensen'in ölümü Danimarka Motor Sporları Federasyonu Başkanı Jorgen Bitsch taarfından duyuruldu. Speedweek'in haberine göre Danimarkalı pilot, R6 motosikletinin kontrolünü kaybedip düştükten sonra komaya girmişti.

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Danimarkalı kadın motosiklet pilotu feci şekilde öldü

30 yaşındaki Danimarkalı motosiklet pilotu Julie Brøndum Mortensen, Almanya'da test sürüşü sırasında hayatını kaybetti. Danimarka motosiklet pilotu Julie Brøndum Mortensen'in trajik ölümüyle sarsıldı. Hockenheim Pisti'nde Cumartesi günü yapılan testler sırasında kaza yapan ve ağır bir biçimde yaralanan Mortensen hastaneye kaldırılmıştı.
Ludwigshafen'de tedavi edilen Mortensen kurtarılamadı.

310
Danimarkalı kadın motosiklet pilotu feci şekilde öldü

Komaya giren Danimarkalı pilot kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pistlerde 8 yıllık tecrübeye sahip Mortensen'in ölümü Danimarka Motor Sporları Federasyonu Başkanı Jorgen Bitsch taarfından duyuruldu. Speedweek'in haberine göre Danimarkalı pilot, R6 motosikletinin kontrolünü kaybedip düştükten sonra komaya girmişti.

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