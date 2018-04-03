Danimarkalı kadın motosiklet pilotu feci şekilde öldü

30 yaşındaki Danimarkalı motosiklet pilotu Julie Brøndum Mortensen, Almanya'da test sürüşü sırasında hayatını kaybetti. Danimarka motosiklet pilotu Julie Brøndum Mortensen'in trajik ölümüyle sarsıldı. Hockenheim Pisti'nde Cumartesi günü yapılan testler sırasında kaza yapan ve ağır bir biçimde yaralanan Mortensen hastaneye kaldırılmıştı.



