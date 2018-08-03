Danimarka'dan gelen gurbetçi aile hayatının şokunu yaşadı!

Baba Murat Kumru, kızı Z.K.’nın evlilik hayalleri için biriktirdiği para ve altınların çalındığını belirterek, "Çalınan çantanın içinde bin euro, 22 yarım altın, 6 cumhuriyet altını, 2 bilezik, altın bileklik, cep telefonu, aracın yedek anahtarı vardı. Hırsız camı patlatır patlatmaz hemen uyandık ama çok hızlı hareket ettiği için yakalayamadık. Kızımın evlilik için biriktirdiği para ve altınlar kendi memleketimizde hırsızlar tarafından soyuldu. Hırsız çantayı çalarak bize büyük zarar açtı. Hırsızlar sadece çaldıklarıyla değil arabamıza da zarar vererek maddi hasara neden oldu. Kızımın çantasındaki eşyalar ve paraların toplam lira değeri yaklaşık 50 bin TL" dedi.