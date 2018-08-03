Danimarka'dan gelen gurbetçi aile hayatının şokunu yaşadı!

Danimarka'dan tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçi aile, Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilde gece uyurken, içinde 400 euro, 20 bin kron ve pasaportlarının bulunduğu çanta çalındı.

Danimarka'dan gelen gurbetçi aile hayatının şokunu yaşadı!

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek Almanya’dan Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi ailenin otomobilinden, içinde 50 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.

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Danimarka'dan gelen gurbetçi aile hayatının şokunu yaşadı!

Olay, saat gece yarısından sonra 04.30’da Edirne-Havsa yolu arasında bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Otomobiliyle Almanya’dan Türkiye’ye uzun yolculuk yapan aile, uyumak için otomobillerini benzinliğe park etti. Aracın içinde uykuya dalan 4 gurbetçi, hırsızların hedefine takıldı. Hırsızlar, aracının sol arka lastiğini kesip aracın sol arka camını kırarak Z.K.'nin kucağındaki içinde yaklaşık 50 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyası bulunan sırt çantasını çaldı. Hırsız, olay yerine gelen araca binerek sırra kadem bastı.

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Danimarka'dan gelen gurbetçi aile hayatının şokunu yaşadı!

Baba Murat Kumru, kızı Z.K.’nın evlilik hayalleri için biriktirdiği para ve altınların çalındığını belirterek, "Çalınan çantanın içinde bin euro, 22 yarım altın, 6 cumhuriyet altını, 2 bilezik, altın bileklik, cep telefonu, aracın yedek anahtarı vardı. Hırsız camı patlatır patlatmaz hemen uyandık ama çok hızlı hareket ettiği için yakalayamadık. Kızımın evlilik için biriktirdiği para ve altınlar kendi memleketimizde hırsızlar tarafından soyuldu. Hırsız çantayı çalarak bize büyük zarar açtı. Hırsızlar sadece çaldıklarıyla değil arabamıza da zarar vererek maddi hasara neden oldu. Kızımın çantasındaki eşyalar ve paraların toplam lira değeri yaklaşık 50 bin TL" dedi.

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Danimarka'dan gelen gurbetçi aile hayatının şokunu yaşadı!

Gurbetçi ailenin Almanya’dan 2-3 günlüğüne Balıkesir Akçay’a tatile gideceği, oradan da memleketleri Gümüşhane’ye geçecekleri öğrenildi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

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