Dan Bilzerian parasını veren herkese evini açacak

Son olarak Kocaeli'de yaşayan Ömer Okkalı'ya (20) 5 bin dolar yollayıp ABD'ye davet etmesiyle gündeme gelen 'Instagram'ın kralı' Dan Bilzerian, eski evinin kapısını parasını veren herkese açmaya karar verdi.

Dan Bilzerian parasını veren herkese evini açacak

Instagram paylaşımları sayesinde adını duyuran Dan Bilzerian, iki yıl önce taşındığı eski evinin kapılarını "parasını veren" herkese açmaya karar verdi. Paylaştığı fotoğraflarda gösterişli yaşam tarzını gözler önüne seren Bilzerian, bir zamanlar yaşadığı Los Angeles'taki malikanesini kiraya verecek.

118
Dan Bilzerian parasını veren herkese evini açacak

Bir aylığına 30 bin sterlin ödeyen herkes de onun hayatının hiç değilse bir kısmını geçici bir süreliğine yaşayabilecek. Bilzerian'ın kiraya vereceği malikane 1962 yılında inşa edildi. İki tane geniş garajı bulunan malikanenin bir açık hava havuzu da var.

218
Dan Bilzerian parasını veren herkese evini açacak

Malikanenin etrafını çeviren terastan ise bütün Los Angeles'ı kuş bakışı izlemek mümkün.

318
Dan Bilzerian parasını veren herkese evini açacak

Dan Bilzerian, iki yıldır Bell Air'de başka bir malikanede yaşıyor.

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro