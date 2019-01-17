Dan Bilzerian parasını veren herkese evini açacak

Bir aylığına 30 bin sterlin ödeyen herkes de onun hayatının hiç değilse bir kısmını geçici bir süreliğine yaşayabilecek. Bilzerian'ın kiraya vereceği malikane 1962 yılında inşa edildi. İki tane geniş garajı bulunan malikanenin bir açık hava havuzu da var.

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