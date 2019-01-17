Dan Bilzerian parasını veren herkese evini açacak

Instagram paylaşımları sayesinde adını duyuran Dan Bilzerian, iki yıl önce taşındığı eski evinin kapılarını "parasını veren" herkese açmaya karar verdi. Paylaştığı fotoğraflarda gösterişli yaşam tarzını gözler önüne seren Bilzerian, bir zamanlar yaşadığı Los Angeles'taki malikanesini kiraya verecek.
Bir aylığına 30 bin sterlin ödeyen herkes de onun hayatının hiç değilse bir kısmını geçici bir süreliğine yaşayabilecek. Bilzerian'ın kiraya vereceği malikane 1962 yılında inşa edildi. İki tane geniş garajı bulunan malikanenin bir açık hava havuzu da var.
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