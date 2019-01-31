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Damla Erşubaşı eşi Mustafa Can Keser kim kaç yaşında eski-yeni haline bakın?

Damla Erşubaşı eşi Mustafa Can Keser kim kaç yaşında eski-yeni haline bakın?

Sihirli Annem Tuğçe olarak tanınan Damla Erşubaşı'nın eski ve yeni hali şok etti. Mide ameliyatı geçiren Damla Erşubaşı, 6,5 ay 41 kilo verdi. 2016 yılında Mustafa Can Keser ile evlenen Damla Erşubaşı'nın bir kızı var.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 11:20 - Güncelleme: 31-01-2019 11:20

Sihirli Annem Tuğçe karakterine hayat veren ve kısa sürede sevilen başarılı geç oyuncu Damla Erşubaşı çok değişti. Doğumdan sonra çok kilo alan Damla Erşubaşı, 6.5 ayda 41 kilo verdi.

Kamera karşısına çok ufak yaşlarda geçen Damla Ersubaşı, Beykent Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. Erşubaşı, 1999’da yayınlanmaya başlayan Yılan Hikayesi isimli dizide canlandırdığı Damla karakteri ile ilk kez kamera karşısına geçti. Dizi, Zeyno isimli bir kadının kan davası uğruna köyünden çıkıp İstanbul’a gelmesini ve yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul ve Emre Kınay yer aldı.

Daha sonra Sır Kapısı, Kalp Gözü ve Sırlar Dünyası gibi dizilerde rol aldı. Ardından Sihirli Annem isimli çocuk dizisinde Tuğçe karakterini canlandırdı. Dizi birbirlerini seven Betüş peri le fani Sadık’ın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Defne Joy Foster ve Gül Onat yer aldı.

2005’de ise Aşka Sürgün isimli dizide Fidan karakterini canlandırdı. Dizi, iki aile arasında yıllardır süren savaşı bitirmek için çok farklı kültürlerde yaşamış olan Zilan ve Hazar’ın evlenmek zorunda kalmalarını analtıyor. Dizinin başrollerinde ise Beren Saat ve Mahsun Kırmızıgül yer aldı. Daha sonra ise Doktorlar isimli dizide Melis karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde Kutsi, Yasemin Ergene, Melike Güner, Bekir Aksoy ve Yağmur Atacan yer aldı. Lise giriş sınavı OKS’ye çalışan öğrencilerin ve annelerinin yaşadıklarını anlatan OKS Anneleri isimli dizide Nazlı karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde Yasemin Çonka, Ozan Uğurlu, Suna Keskin, Ayla Baki, İsrafil Köse ve Attila Şendil yer aldı.

2014’te ise Sabit Kanca isimli filmde Zeliş karakterini canlandırdı. Film, Sabit isimli bir adamın ev sahibini baş göz etmek isterken kendini başka bir maceranın içinde bulunmasını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise İsmail Baki Tuncer, Turabi Çamkıran ve Damla Ersubaşı yer aldı.

2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünya evine giren Damla Ersubaşı, aldığı kiloları vermek için mide küçültme ameliyatı oldu. Sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlar yapan Damla Ersubaşı, takipçilerini adeta şaşkına uğrattı. 6,5 ay önceki halini ve son halini paylaşan ünlü oyuncu tam 41 kilo verdiğini ve hala vermeye devam ettiğini açıkladı. Paylaşımın altına "6,5 aylık sonuç bu. Toplamda 41 kilo verdim ve daha da vermeye devam ediyorum. Doktorum kontrolünde çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Paylaştım sözümü tuttum ve bitti daha da benden bir şey beklemeyin artık" notunu eklemişti.

O zorlu süreci anlattı. 6,5 ayda 41 kilo verdiğini ifade eden genç oyuncu; "Ben diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kilogramdım %45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı. Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu doktora gittim diyet yaptım, spor yaptım ama kilo veremedim. Son çare ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sonrası 6.5 ayda 41 kilo verdim. Bu süreçte öncesi ve sonrasında psikolojik destek aldım." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • sanan 31 Ocak 2019 11:52 Eser Yenenler peruk takmış sandım.

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