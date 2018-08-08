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Damattan istenen takı ve paraya muhtar 'ayar' çekti

Damattan istenen takı ve paraya muhtar 'ayar' çekti

ŞIRNAK'ın İdil ilçesindeki mahalle muhtarları, altın fiyatları yükselirken, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayan takı takılması ve para verilmesiyle ilgili makul düzeye çekilmesi için ortak karar aldı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 14:58 - Güncelleme: 08-08-2018 14:58

Muhtarların ilçe müftülüğüne de bildirdiği karara göre, kız tarafı damat tarafından 2 çift burma bilezik, 1,5 metrelik zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük,  gelin için 100 liralık 'bel bağlama' parası talep edebilecekken, gelinin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek. 

İdil'in merkez Turgut Özal, Yukarı, Yeni, Atakent ve Yeni mahallelerinin muhtarları, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlenecek çiftlerin ekonomik yönden zor durumda kalmaması için takılan takıların ve verilen paraların makul düzeyde olmasına yönelik ortak karar aldı. 5 muhtarın imza attığı ortak metinde, altın fiyatlarının yükseldiği ve evlenecek kişilerin borçlandığı belirtilerek, "Gençlerimizin evlenebilmesi için Şırnak genelinde şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir" denildi. Kız tarafının, damat tarafından 2 çift 30 gramlık burma bilezik, 1,5 metrelik 60 gramlık zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık 'bel bağlama' parası talep edebileceği belirtilen kararda, gelinin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyeceği kaydedildi. Muhtarlar, ilçe müftülüğüne de bildirilen kararın Şırnak genelinde uygulanmasını istedi. 

'GENÇLER ARTIK EVLENEMİYOR'
Turgut Özal Mahallesi'nin muhtarı Hidayet Sakçak, altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle gençlerin, evlenirken sıkıntı çektiğini söyledi. Sakçak, "Ayrıca 'süt hakkı', 'kapı arkası' gibi adetler de eklenince gençler, belini doğrultamıyor. Biz de muhtar arkadaşlarla böyle bir tavsiye kararı aldık. Camide de dile getirdik, halka da anlattık" dedi.

Başlık parası olarak 100 bin liraya kadar talepte bulunulduğunu belirten Sakçak, "Beyaz eşya, mobilya da 40- 50 bin lira. Gençler artık evlenemiyor. Gençlerin hem kendi aralarında hem de aileleriyle aralarında sorunlara neden oluyor" diye konuştu.

Muhtar Sakçak, kararı muhtarların yanı sıra ilçe müftüsü ve din görevlilerinin de desteklediğini belirterek, "Geçen cuma bu konuyla ilgili camilerde imamlarımız, hutbe de okudu. Dinimizin bu tür şeylerde kolaylaştırıcı olduğunu ifade ettiler. Bu tavsiye kararımıza halkımızın uymasını temenni ediyoruz. Bölge insanı geleneklere çok bağlı; ama başlık parası ve yüksek miktarda takı istenmesi gençlerimizi ve ailelerini zorluyor. Tavsiye kararımızın etkili olacağını umuyoruz" dedi. 

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Kaynak : DHA

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