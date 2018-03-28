Damat-kaynana sapkınlığında şok görüntüler ortaya çıktı

ANKARA'da kaynana damat ilişkisi kanlı bitti ve dava konusu oldu. Eşi 2 ay önce ölen kaynana damadının cinsel ilişki teklifini kabul etti. Ertesi gün kaynanasına mesajlar atan damadı kayınbiraderi yakaladı. Çıkan tartışmada damadın dayısı öldü. O cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına göre olay şöyle gelişti:

KAYNANASI 2 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ: Geçen yıl şubat ayında damat Serdar İ. (27), iki ay önce kocasını kaybeden kaynanası Yeter B. (41) ile ilişki yaşamaya başladı. Yeter B.’nin oğlu Serdar B. (23), 14 Mart 2017’de eniştesi ve annesinin davranışlarından şüphelenerek, Facebook mesajlarını inceledi ve ikilinin ilişkisi olduğunu anladı.

AŞK ORTAYA ÇIKINCA DAMAT KAÇTI: Serdar B., annesi ve eniştesini tehdit etti. Damat Serdar İ., kayınbiraderinin kendisini tehdit etmesi üzerine evden kaçtı. İki hafta sonra evine döndü. 26 Mart’ta Serdar B., eniştesinin eve döndüğünü fark etti.

BIÇAKLA SALDIRDILAR, TABANCAYLA VURDU: Bunun üzerine Serdar B., dayısı Yusuf T. ile birlikte damat Serdar İ. ile babası Kasım İ.’ye bıçakla saldırdı. Çıkan arbedede damat Serdar B., yanında taşıdığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu dayı Yusuf T., hayatını kaybetti. İşte o kavga anının video görüntüleri ortaya çıktı.