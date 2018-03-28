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Damat-kaynana aşkı ifşa oldu sonrası facia!

Damat-kaynana aşkı ifşa oldu sonrası facia!

Eniştesi ve annesinin ilişki yaşadığını öğrenen oğlun tepkisi aile faciasına neden oldu. İlişkinin ortaya çıkmasıyla yaşanan tartışmada damat, gelinin dayısını öldürdü.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 08:34 - Güncelleme: 28-03-2018 08:34

Facebook mesajları ortaya çıkınca damat-kaynana aşkı faciayla sonuçlandı! Eniştesi ve annesinin ilişki yaşadığını öğrenen oğlun tepkisi aile faciasına neden oldu. İlişkinin ortaya çıkmasıyla yaşanan tartışmada damat, gelinin dayısını öldürdü. Olayın ayrıntıları şöyle:

Dava dosyasına göre, geçen yıl şubat ayında damat Serdar İ. (27), iki ay önce kocasını kaybeden kaynanası Yeter B. (41) ile ilişki yaşamaya başladı. Yeter B.’nin oğlu Serdar B. (23), 14 Mart 2017’de eniştesi ve annesinin davranışlarından şüphelenerek, Facebook mesajlarını inceledi ve ikilinin ilişkisi olduğunu anladı. Serdar B., annesi ve eniştesini tehdit etti. Damat Serdar İ., kayınbiraderinin kendisini tehdit etmesi üzerine evden kaçtı. İki hafta sonra evine döndü. 26 Mart’ta Serdar B., eniştesinin eve döndüğünü fark etti. Bunun üzerine Serdar B., dayısı Yusuf T. ile birlikte damat Serdar İ. ile babası Kasım İ.’ye bıçakla saldırdı. Çıkan arbedede damat Serdar B., yanında taşıdığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu dayı Yusuf T., hayatını kaybetti.

''KAYNANAM'LA İLİŞKİYE GİRDİK''
Hürriyet'te yer alan habere göre; Damat Serdar İ., hakkında “kasten adam öldürme” suçundan, damadın babası Kasım İ. hakkında “silahla yaralamaya teşebbüs”, kayınbirader Serdar B. hakkında ise “yaralama” suçundan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanık damat Serdar İ., mahkemedeki ifadesinde özetle şunları anlatı:

“2017 şubat ayında kaynanam olan Yeter ile kendi rızasıyla ilişkiye girdik. Bir gün evdeyken Yeter aradı ve ‘Serdar B.’nin bütün mesajlarımızı gördüğünü bizi öldüreceğini söyledi’ dedi.

''EŞİMİN AİLESİ OUSUYA YATMIŞTI''
Daha sonra kayınbiraderim aradı, ‘neredeysen bekle, geleceğim öldüreceğim ikinizi de’ diyerek tehdit etti. Ben eşime durumu anlattım, evden çıktım. İki hafta ortalıkta görünmedim. Sonra eşim beni aradı, çocuğumun beni özlediğini söyledi. Bunun üzerine eve geldim. 26 Mart 2017 günü babam Kasım İ., evin önünde arabasını yıkıyordu. Ben de ona yardım ediyordum. Eşimin ailesi çapraz binada pusuya yatmış. Serdar B. ve Yusuf T.’nin üzerime geldiklerini gördüm. Ölüm tehditleri aldığım için üzerimde bulunan silahıma davrandım.”

''ANNEM ÇOK MUTLUYDU''
Gelin Serap İ. de mahkemedeki ifadesinde eşinin ve annesinin ilişkiye girdikten sonra kahvaltı için yanına geldiklerini iddia ederek, şunları söyledi:

“Annem kahvaltıya geldiğinde çok mutluydu. Ben mutlu olmasına şaşırdım. Çünkü babam öleli 2 ay olmuştu. Ertesi sabah eşim anneme nasıl hissediyorsun gibi mesajlar atmış. Annem ise çok iyi hissettiğini, babamla yaşamadıklarını onunla yaşadığını yazmış. Abim mesajları okumuş. Beni aradı. Eşimin annemle ilişkiye girdiğini söyleyerek, ‘eşini öldüreceğim’ dedi. Eşime durumu anlatıp gitmesini söyledim. Annemi aradım, ilişkiye girdiklerini kabul etti.”

KAYNANA: TEHDİT ETTİ
Kaynana Yeter B. ise savcılık ifadesinde yaşadıklarını özetle şöyle anlattı:

“14 Mart 2017 tarihinde damadım Serdar İ. ölmeden önce eşimin kullandığı, sonra benim kullanmaya başladığım Facebook hesabına mesajlar atmaya başladı. Mesajlarda bana ‘Sen hiç gün yüzü görmedin, doğum günlerini kutlayalım gezelim, eğlenelim’ dedi. Ben de bu dediklerinin yanlış olduğunu söyledim. Ertesi gün Serdar benzer içerikli mesajlar atmaya başladı. Ben de karşılık vermeye başladım. Konuşmalar cinsel içerikliydi, cinsel ilişkiye girme konusunda anlaştık. Serdar ertesi gün evde kimse yokken yanıma geldi. Ona hata yaptığımızı söyledim.”

“Kızımı sevmediğini, kızım ve beni idare edebileceğini söyledi. Ben yine karşı çıktım. Bana ‘benimle cinsel ilişkiye girmezsen kızına da oğluna da zarar vereceğim’ dedi. Serdar İ.’nin sürekli silahla dolaşması sebebiyle oğluma ve kızıma zarar vermesinden korktuğum için ilişkiye girmeyi kabul ettim. Serdar cinsel ilişki öncesinde ve sonrasında herhangi bir cebir kullanmamıştır. Beni darp etmemiştir. Ertesi gün Serdar İ., bana mesaj attı. Mesajlarda yine cinsel ilişki yaşadığımıza dair şeyler yazdı. Daha sonra oğlum Serdar B., beni aradı ve ‘ben geliyorum, evden ayrılma’ dedi. Ablam bunun üzerine hemen benim evime geldi. Bana oğlum Serdar B.’nin, damadım ile aramızda geçen yazışmaları gördüğünü, çok sinirli olduğunu söyleyerek ‘evi terk et’ dedi.”

Mahkeme damadın tutukluluk haline devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

SIĞINMA EVİNDE
Avukat Murat Yılmaz, “Yeter B., 20 Mart 2017 tarihinden beri kadın sığınma evinde kalmaktadır. Cinayet anına ilişkin görüntüler incelendiğinde sanığın son derece soğukkanlı davrandığı görülmektedir. Ayrıca çelişkili beyanları bulunmaktadır. Ortada bir aile dramı bulunmaktadır” dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 09:08 Bu adamlar güya Müslüman. Kuranı okusalar zaten Kayınvalidenin HARAM olduğunu bilirlerdi. Bunlar zannediyorlar ki Kafayı kapattın mı Cennete gideceksin diye. Ama yanılıyorlar. Yazık ki farkında bile değiller.

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