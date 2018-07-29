Damat düğünden kaçtı gelin açıklama yaptı

Videonun 5 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmesinin ardından, dünya basını bu haberi paylaştı. Pek çok kişi, geline destek mesajları yazdı. 24 yaşındaki Manow Jutathip Nimnual ve 20 yaşındaki Phakin Junjerm, ailelerini ve arkadaşlarını çağırarak düğün yapmaya ve bu mutlu günü bütün dünyayla paylaşmaya karar verdi. Çift, düğünlerini duyurmak için dev bir billboard bile kiraladı.





