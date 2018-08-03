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Damat düğün öncesi öyle bir internet sitesi hazırladı ki...

Damat düğün öncesi öyle bir internet sitesi hazırladı ki...

DENİZLİ'de yaşayan, ses mühendisi ve gazeteci Atanail Altınoluk (27), 31 Ağustos'taki düğünü öncesi nişanlısı adına internet sitesi kurdu. Düğüne gelemeyecekler ve takı sırası beklemek istemeyenler için sitede online ödeme hizmeti sunuldu.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 11:57 - Güncelleme: 03-08-2018 11:57

Damat Atanail Altınoluk, kurduğu sitede, düğüne gelemeyecekler ve takı sırası beklemek istemeyenler için güncel altın fiyatlarının yer aldığı, kredi kartından 9 taksite kadar ödemeyle takı takılması sağlanan linkeyer verdi.

Tekstil firmasında insan kaynakları müdür yardımcılığı yapan Sehernur Çağlayan (27) ile 31 Ağustos günü yapılacak düğünle dünyaevine girecek Atanail Altınoluk, internet sitesi hazırlamaya karar verdi. Altınoluk, düğün öncesi nişanlısı adına 'seherindugunuvar.com' isimli internet sitesi kurdu. Bir yandan düğünü için bastırdığı davetiyeleri dağıtan Altınoluk, diğer yandan kurduğu internet sitesiyle düğüne katılacak davetliler için yeri ve zamanını gösteren alanlar oluşturdu.

Altınoluk, kurduğu sitede, düğünde takı sırası beklemek istemeyenleri ve takı takmak isteyen; ancak gelemeyecek olanları da düşündü. Altınoluk, internet sitesinde, düğün davetiyesinin yanı sıra güncel altın fiyatları, düğün yeri, takı için online ödeme, 'Düğüne kaç gün kaldı?' gibi alanlara yer verdi. Düğünde takı sırası beklemek istemeyenler ya da gelemeyecek olanlar, internet sitesindeki online ödeme bölümüne girip, kredi kartlarından istedikleri miktarı ödeyince takı takmış sayılacak.

Site için yaklaşık 10 bin TL'lik masraf yapan Atanail Altınoluk, "Artık dijital çağda yaşıyoruz. Örf, adet, geleneklerimize göre davetiyeleri zaten dağıtıyoruz. Ancak böyle bir internet sitesi de kurarak, hem farkındalık yaratmak istedim hem de anılarımızın ve fotoğraflarımızın depolanacağı alan oluşturdum. Düğüne gelen herkes fotoğrafını bu sitede görüp, alabilecek, izleyebilecek" dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 12:16 Bandwidth Limit Exceeded bitmiş.

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