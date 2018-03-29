Damat Caner Toygar canlı yayında intihar etti işte son durum!

Esra Erol'un damat adayı Caner Toygar eşi Berke ile olaylı biten evliliği sonrasında instagram hesabı üzerinden canlı yayında intihar girişiminde bulundu. Caner Toygar'ı hastaneye kaldırtan Esra Erol'un eşi Ail Özbir oldu. Caner Toygar'ın karısı Berke'yi dövdüğü iddia edilmişti.

Uzun yıllardır ekranlar da evleneceği kişiyi arayan, ancak bir türlü bulamayınca adı müzmin damat adayına çıkan Caner Toygar, son olarak Esra Erol'un izdivaç programına katılmış ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler hiç istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile sansasyonel bir ayrılığa imza atmıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Caner Toygar'dan herkesi şoke eden bir haber geldi. Müzmin damat adayı Caner Toygar Instagram'da yaptığı canlı yayınla intihar girişiminde bulundu. Peki Caner Toygar'ın son durumu ne öldü mü? İşte Caner Toygar'ın intihar girişimi ve sonrasında yaşananlar; Twitter

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CANER 'İNTİHAR' GİRİŞİMİNİ BÖYLE DUYURDU: Caner Toygar dün gece geç saatlerde instagram hesabından önce canlı yayın yapacağını duyurdu. İlk paylaşımında ise siyah zemin üzerinde “İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir” sözleri yazıyordu. Hemen arkasından da bu görüntüyü koydu ve şunları yazdı : “Bazen düşünüyorsun neden ben diye aynaya bakıyorsun neden ben diye sonra bir ses geliyor kulagina buraya ait degilsin diye sonra ağlamaya başlıyorsun gözlerinden yaşlar damla damla akıyor heryer islanıyor gözyaşlarıyla sonra gökyüzünden kendını izlıyorsun :( Twitter

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CANLI YAYINI AÇIN : Caner Toygar hemen ardından bir üçüncü paylaşım daha yaptı ve intihar girişimini canlı vereceğini "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın acıyorum herkes izlesin süprizler var son sözler güzeldir" sözleri ile duyurdu. Twitter

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