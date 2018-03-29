Damat Caner Toygar canlı yayında intihar etti işte son durum!

Esra Erol'un damat adayı Caner Toygar eşi Berke ile olaylı biten evliliği sonrasında instagram hesabı üzerinden canlı yayında intihar girişiminde bulundu. Caner Toygar'ı hastaneye kaldırtan Esra Erol'un eşi Ail Özbir oldu. Caner Toygar'ın karısı Berke'yi dövdüğü iddia edilmişti.

Damat Caner Toygar canlı yayında intihar etti işte son durum!

Uzun yıllardır ekranlar da evleneceği kişiyi arayan, ancak bir türlü bulamayınca adı müzmin damat adayına çıkan Caner Toygar, son olarak Esra Erol'un izdivaç programına katılmış ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler hiç istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile sansasyonel bir ayrılığa imza atmıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Caner Toygar'dan herkesi şoke eden bir haber geldi. Müzmin damat adayı Caner Toygar Instagram'da yaptığı canlı yayınla intihar girişiminde bulundu. Peki Caner Toygar'ın son durumu ne öldü mü? İşte Caner Toygar'ın intihar girişimi ve sonrasında yaşananlar;

125
Damat Caner Toygar canlı yayında intihar etti işte son durum!

CANER 'İNTİHAR' GİRİŞİMİNİ BÖYLE DUYURDU: Caner Toygar dün gece geç saatlerde instagram hesabından önce canlı yayın yapacağını duyurdu. İlk paylaşımında ise siyah zemin üzerinde “İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir” sözleri yazıyordu. Hemen arkasından da bu görüntüyü koydu ve şunları yazdı : “Bazen düşünüyorsun neden ben diye aynaya bakıyorsun neden ben diye sonra bir ses geliyor kulagina buraya ait degilsin diye sonra ağlamaya başlıyorsun gözlerinden yaşlar damla damla akıyor heryer islanıyor gözyaşlarıyla sonra gökyüzünden kendını izlıyorsun :(

225
Damat Caner Toygar canlı yayında intihar etti işte son durum!

CANLI YAYINI AÇIN : Caner Toygar hemen ardından bir üçüncü paylaşım daha yaptı ve intihar girişimini canlı vereceğini "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın acıyorum herkes izlesin süprizler var son sözler güzeldir" sözleri ile duyurdu.

325
Damat Caner Toygar canlı yayında intihar etti işte son durum!

CANER TOYGAR'IN İNTİHAR GİRİŞİMİ GÖRÜNTÜLERİ : Caner Toygar 'ın 'intihar edeceğini' duyurmasının ardından herkes durumunu merak ederken o kısa süre sonra ağlamaktan şişmiş gözlerle kamera karşısına geçti. Caner Toygar söze 'biliyorum şimdi hepiniz imanı zayıf diyeceksiniz' diyerek başlayınca izleyici bunun bir intihar girişimi canlı yayını olduğunu farketti.

425
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro