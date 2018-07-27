  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

‘Damat adayı’ Birkan'ın ablası öldürüldü

‘Damat adayı’ Birkan'ın ablası öldürüldü

EVLENDİRME programlarına katılan damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key (38) İstanbul Bahçelievler'de silahla öldürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 08:01 - Güncelleme: 27-07-2018 08:01

İzdivaç programlarının ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası Kader Key İstanbul'da silahla öldürüldü.  Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, geçen cumartesi günü yaşanan olayda, eşinden ayrılan Kader Key, çocuklarına bakabilmek için girdiği işinden çıkmış evine gidiyordu.

KISKANÇLIK İDDİASI: Takip edildiğinden habersiz olan kadın, daha önce aralarında ilişki olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından durduruldu. Kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Uğur G. kadını silahla öldürdü.

Ablasını kaybeden Birkan Key, "Artık kadın cinayetleri dursun. İki çocuk annesi acımasızca öldürülüyor" derken, zanlı Uğur G. tutuklandı.

Fuhuştan yakalanan damat adayı Birkan ağzına geleni söyledi 'Küçük beyinli...'Fuhuştan yakalanan damat adayı Birkan ağzına geleni söyledi 'Küçük beyinli...'Fuhuştan yakalanan damat adayı Birkan ağzına geleni söyledi 'Küçük beyinli...'Fuhuştan yakalanan damat adayı Birkan ağzına geleni söyledi 'Küçük beyinli...'HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ‘Damat adayı’ Birkan'ın ablası öldürüldü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Selman 27 Temmuz 2018 08:41 Gündem ; Ekonomi ekonomi... İstihdam; özellikle kadın istihdamı , daha fazla kadın istihdamı... Özgürlük daha fazla özgürlük... Netice ortada. Bizim kültürümüzde olmayan hayat tarzı, evlilikler, anlaşamıyorsan boşanlar... Kardeşim kadınlarımız EV'lerin koparıldı farkında değilmisiniz?

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro