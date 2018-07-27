‘Damat adayı’ Birkan'ın ablası öldürüldü

İzdivaç programlarının ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası Kader Key İstanbul'da silahla öldürüldü. Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, geçen cumartesi günü yaşanan olayda, eşinden ayrılan Kader Key, çocuklarına bakabilmek için girdiği işinden çıkmış evine gidiyordu.

KISKANÇLIK İDDİASI: Takip edildiğinden habersiz olan kadın, daha önce aralarında ilişki olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından durduruldu. Kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Uğur G. kadını silahla öldürdü.

Ablasını kaybeden Birkan Key, "Artık kadın cinayetleri dursun. İki çocuk annesi acımasızca öldürülüyor" derken, zanlı Uğur G. tutuklandı.

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