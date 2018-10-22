Damarlarınız diğer insanlara çok belirginse dikkat

Damar uzmanları, açık tenli insanların koyu tenli insanlara göre daha belirgin damarlara sahip olduklarını söyledi.

Damarlar, vücuttaki oksijen ve kan dolaşımını kalbi merkez alarak sağlayan bir sistemin ana parçasıdır. Normalde damarlarımıza fazla dikkat etmeyiz. Damarlarınız sebebini bilmediğiniz şekilde normalden fazla görünür hale geldiyse endişelenmeyin. Belirgin damarlar bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir fakat birçok durumda sağlığınız için tehlikeli olmayan doğal nedenleri vardır. Damarların normalden fazla belirgin hale gelmesinin doğal ve tehlikeli sebeplerini sizler için derledik. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Damar uzmanları, açık tenli insanların koyu tenli insanlara göre daha belirgin damarlara sahip olduklarını söyledi. Yaşlandıkça cildin altındaki yağ tabakası incelir ve bu da damarların belirginleşmesine sebep olur. Ayrıca, bazı insanların damarları cildinin yüzeyine daha yakın biçimde uzanır. Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Spor yaparken kaslar çalışır ve şişer. Şişen kaslar damarları cildin yüzeyine doğru iter. Bu da damarların belirginleşmesine sebep olur. Spordan sonra kaslar geri çekilir ve damarlar eski haline ger döner.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 6