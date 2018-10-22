Damarlarınız diğer insanlara çok belirginse dikkat

Damar uzmanları, açık tenli insanların koyu tenli insanlara göre daha belirgin damarlara sahip olduklarını söyledi.

Damarlarınız diğer insanlara çok belirginse dikkat

Damarlar, vücuttaki oksijen ve kan dolaşımını kalbi merkez alarak sağlayan bir sistemin ana parçasıdır. Normalde damarlarımıza fazla dikkat etmeyiz. Damarlarınız sebebini bilmediğiniz şekilde normalden fazla görünür hale geldiyse endişelenmeyin. Belirgin damarlar bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir fakat birçok durumda sağlığınız için tehlikeli olmayan doğal nedenleri vardır. Damarların normalden fazla belirgin hale gelmesinin doğal ve tehlikeli sebeplerini sizler için derledik.

16
Damarlarınız diğer insanlara çok belirginse dikkat

Damar uzmanları, açık tenli insanların koyu tenli insanlara göre daha belirgin damarlara sahip olduklarını söyledi. Yaşlandıkça cildin altındaki yağ tabakası incelir ve bu da damarların belirginleşmesine sebep olur. Ayrıca, bazı insanların damarları cildinin yüzeyine daha yakın biçimde uzanır.

26
Damarlarınız diğer insanlara çok belirginse dikkat

Spor yaparken kaslar çalışır ve şişer. Şişen kaslar damarları cildin yüzeyine doğru iter. Bu da damarların belirginleşmesine sebep olur. Spordan sonra kaslar geri çekilir ve damarlar eski haline ger döner.

36
Damarlarınız diğer insanlara çok belirginse dikkat

Görünür damarlar, birçok hamile kadının karşılaştığı durumdur. Kadınların hamilelik dönemlerinde kan hacimleri büyür ve damarlar artan kan miktarına ayak uydurmaya çalışırlar. Kan miktarı bebeği beslemek için artar ve bu dönemde damar ağı fazla mesai yapar. Doğumdan sonra ise damarlar eski haline dönecektir.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro