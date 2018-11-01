Damar sertliğine dikkat edin! Ölümle sonuçlanabilir

Damar sertliği vücuttaki atardamarları tutan bir rahatsızlıktır ve birden fazla damarın tutulması çok sık görülür. Damar sertliği kalp, beyin, böbrek ve bacak damarları hastalığı olarak 4 gruba ayırılır.Kalp ve Damar hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk Cevapla Tv için özel açıklamalarda bulundu.

Kalbi besleyen koroner damarların tıkanması dinlenme esnasında veya egzersizle kendini gösteren göğüste yanma, göğüs ağrısı, kalp krizi, kalp ritm bozuklukları ve bunların komplikasyonlarıyla doğrudan ölüme sebebiyet verecek sorunlara yol açar.

- Şah damarlarının tıkanması geçici ya da kalıcı körlüğe veya felçlere, inmelere neden olur.

- Bacakları besleyen damarların tıkanması ise yüründüğü zaman görülen ağrıya, ayaklarda yaralara ve kangrene yol açabilir.

- Birçok kişi kalp krizi geçirdikten sonra damar sertliğinin farkına varabilmektedir.



