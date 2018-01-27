Damadın 'Hakkımı Helal Etmiyorum' dediği cenazeyi Nihat Hatipoğlu yorumladı

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Seydişehir ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Ramazan Güven'e damadı, "Bana adil davranmadı" diyerek hakkını helal etmemişti. Cenaze töreni sırasında yaşanan bu ilginç olay, Nihat Hatipoğlu'na soruldu. Hatipoğlu soruya, "Evet hakkı vardır ama bunu konuşmanın yeri cenaze olmamalıdır. Cenaze dua yeridir. Ölüye iyilik yapma, merhamet etme yeridir. Kul hakkı olanların helalleştirilmesi daha önceye bırakılmalıdır." diyerek yanıt verdi.

"HOCALAR DA İKAZDA BULUNABİLİRLER"

Öte yandan Nihat Hatipoğlu, programda hocalara da bir öneride bulundu. Hatipoğlu, "Bu konuda hocalarımız da ikazda bulunabilirler. Sevgili dostlar bu kardeşimizden alacağı, vereceği olan varsa lütfen bize gelsin evlatlarıyla buluşturalım. Bu caneze kalkmadan bu işi bitirelim demeliler" dedi.

Ardından Nihat Hatipoğlu, peygamber efendimiz döneminde yaşanan benzer bir olayı örnek vererek sözlerine devam etti.