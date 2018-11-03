Damadın 10 yıllık evli çıktı dediği Azeri gelin her şeyi anlattı

Sivas’ta yaşayan 32 yaşındaki İsmail Doğan, akraba tavsiyesi üzerine Kocaeli Karamürsel’de yaşayan 26 yaşındaki Gülnar Daşdemirova ile iki ay önce dini nikah yaparak evlendi. Doğan’ın iddiasına göre, evlendikleri günden sonra Daşdemirova sürekli çeşitli sebeplerle para talep etti.

60 BİN TL ZARARIM VAR DEMİŞTİ

Doğan, resmi nikah yapmak istediğinde ise iddiaya göre, Daşdemirova hastalandığını iddia edip evini terk etti. Daşdemirova’ya ödediği paralar ile 60 bin TL zararı olduğunu ileri süren Doğan, Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından hakkındaki iddiaları reddeden Gülnar Daşdemirova ise işi var denilen damat adayının işinin olmadığını ve kendisine sık sık hakaretler ettiğini görünce evlenmekten vazgeçtiğini iddia etti.

EVLİLİĞİMDEN HABERDARDI

Düğün öncesinde Doğan’ın işinin olduğunu, maddi olarak iyi durumda olduğunu, dini bütün bir insan olduğunun söylenerek tanıştırıldığını söyleyen Daşdemirova, Sivas’a gittikten sonra söylenen her şeyin yalan olduğunu gördüğünü ifade etti. Doğan’ın işsiz olduğunu ve ailesiyle aynı evde kaldıklarını söyleyen Daşdemirova, kendisine sürekli hakaret ettiği için girdiği psikolojik bunalım sonrası evlenmekten vazgeçtiğini iddia etti. 9.5 yıllık evliliği sonrası boşandığını erkek tarafına bildirdiğini ve Doğan’ın ailesinin buna rağmen evlilikte ısrar ettiğini anlatan Daşdemirova, ayrılmak istediğinde kendisi ve ailesinin tehdit edildiğini söyledi.

İNSAN EŞİNE KÜFREDER Mİ?

Bir yakını vasıtasıyla Doğan ile tanışmaya ikna olduğunu söyleyen Gülnar Daşdemirova, “’Senin gibi, sana uygun aileler’ denildi. Ben de resmi olarak evlenip ayrıldığımı daha önce bildirdim. ‘Bu bizim için problem değil. Seni beğendik, seni istiyoruz’ dediler. 20 gün kendisiyle telefonla görüştük, birbirimizi tanımaya çalıştık. Hiçbir insan karısına hakaret etmez, küfürler etmez. Müslüman insan bunu böyle yapmaz. Durup dururken bana iftiralar, ağır laflar söylüyordu. Kendisinin ibadeti yerinde dediler, karıncayı bile incitmez dediler. Ben gittikten sonra bir Cuma namazına bile gittiğini görmedim” dedi.

DÜĞÜNÜ KAFEDE YAPTIK

Karamürsel’de yapılan nişanın ardından Sivas’a götürüldüğünü belirten Daşdemirova, “Nişan yapıldı Ağustos’un 5’inde. Ailesi geldi, 9’unda beni Sivas’a götürdüler. Sonra düğüne hazırlık vardı. Ben zaten düğün falan istemiyordum. Normal nikah olsun, benim resmi nikahım olsun istiyordum. Eylül'ün 15’inde düğünümüz oldu. Normal bir kafede düğün yapıldı. 60 bin TL alıp yemiş diyorlar. Bu 60 bini olan insanlar, bir oğullarına normal bir düğün yapamıyor mu? Kafede 30-40 kişiyle düğün yapıldı” diye konuştu.

“BELGEM GELMEDİ Kİ RESMİ NİKANIM OLSUN"

İsmail Doğan hakkında kendisine anlatılan her şeyin yalan olduğunu iddia eden Daşdemirova, “İşi var, oğlumuz çalışıyor, sıkıntımız yoktur’ dediler. Bir insan öğlen kalkıyor, akşam 6’ya kadar da oturuyor. Sigarası, telefonu evden çıkmıyor. 6-7’de de çıkıp iş bakmaya gittiğini söylüyor. Zaten soğuk bir ile götürdüler beni. Bütün elbiselerim eşyalarım Azerbaycan’da götürün gideyim onları alıp geleyim diyordum, ona bile götürmediler. Benim boşanma belgem, bekarlığa dair belgem gelmedi ki burada resmi nikahım olsun. Burada ailesine herkese söyledik, buna rağmen göndermediler. Bahaneler uydurdular, eski eşin bizi görür kavga çıkar dediler” şeklinde konuştu.

BENİ HASTANELİK ETTİLER

“Para verilmesin diye görümcemin ismiyle beni hastaneye götürdüler. Onun ismine bana ilaçlar yazdırdılar. Doktora kendimi anlattığımda bana ağır depresyondasın dedi. İlaçları içtikten sonra da çenem titredi, iştahım kesildi, yataktan kalkamadım. Annemi arayıp konuşmak istedim, telefonu elimden aldılar. Lavaboya girdim telefonumu alıp kız kardeşime mesaj yazdım. Resmimi çekip attım. ‘Benim halime bakın, gelin beni kurtarın ya da ben kendimi öldüreceğim’ dedim.”

DAVA AÇACAĞIM

Hakkımda yalan yanlış ifadeler, haberler çıkarıldı doğru olmadan. Bunun için mağdur durumdayım. Bu insanlardan bunu beklemezdim şok oldum. Yalova’dan bir avukatım var, onunla görüştüm gerekli işlemleri yapacak. Bütün kadınlardan, bizim halkımızdan, Azeri kadınlardan hepsinden özür dilemesi lazım.”