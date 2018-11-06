Damacanalar neden 20 değil de 19 litredir?

19 lt olarak satın aldığınız damacananın aslında 18,9270589 litre olduğunu biliyor muydunuz? Bu olayın sebebi ise damacanaların ingiliz kökenli bir sıvı ölçü birimi olan galon ölçü birimine göre doldurulmasından kaynaklanıyor.

1 galon 3,78541178 litredir. 18,9270589 litre, 5 galona tekabül eder. Yani her bir damacana tam olarak 5 galondur. 5 galon, "5" gayet yuvarlak bir sayıdır ancak litre bazında göze alınacak olursa böyle yuvarlanamayan sayılar ortaya çıkıyor.