Dalga geçip beğenmemişlerdi! Pişman ettiren poz

PİŞMAN ETTİREN POZ: Lawrence, bir süredir büyük beden kadınlara yönelik üretim yapan iç giyim ve plaj giyimi firmalarının tanıtım yüzü olarak görev yapıyor. Lawrence, moda dünyasında giderek yükselen 'bedensel pozitivizm' akımının da öncülerinden. Sadece kendilerine dayatılan güzellik normlarından farklı ve biraz daha kilolu oldukları için kadınların dışlanmasını eleştiren bu akımın Lawrence, Ashley Graham gibi temsilcileri gündemin ilk sıralarında yer alıyor.