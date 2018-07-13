Dalga geçip beğenmemişlerdi! Pişman ettiren poz

Yıllar boyunca kapısını çaldığı tüm ajanslar tarafından fazla kilolu bulunarak geri çevrilen ama sosyal medya sayesinde hayalini gerekleştiren Iskra Lawrence, önceki gün Miami'de plajda görüntülendi. 27 yaşındaki İngiliz model, Yüzme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı. Siyah bikinisiyle denize giren Lawrence, bol bol fotoğraf çektirdi.
PİŞMAN ETTİREN POZ: Lawrence, bir süredir büyük beden kadınlara yönelik üretim yapan iç giyim ve plaj giyimi firmalarının tanıtım yüzü olarak görev yapıyor. Lawrence, moda dünyasında giderek yükselen 'bedensel pozitivizm' akımının da öncülerinden. Sadece kendilerine dayatılan güzellik normlarından farklı ve biraz daha kilolu oldukları için kadınların dışlanmasını eleştiren bu akımın Lawrence, Ashley Graham gibi temsilcileri gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
Iskra Lawrence, hayranlarının birlikte fotoğraf çektirme tekliflerini geri çevirmedi.
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