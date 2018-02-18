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Dahiliye nedir hangi hastalıklara bakar tam liste

Dahiliye nedir hangi hastalıklara bakar tam liste

Dahiliye bölümü hangi hastalıklara bakar, hangi hastalık dahiliye bölümüne girer soruları binlerce hasta tarafından merak edilir. Birçoğumuz hastalık şikayetine ile doktora gittiğimizde hangi bölüme hangi doktor bakar pek bilemeyiz. Özellikle Dahiliye bölümü hep kafaları karıştırır. Genel adı iç hastalıkları olan dahiliye bölümüne hangi hastalıklar girer işte liste...

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 14:00 - Güncelleme: 18-02-2018 14:00

Dahiliye hangi hastalıklara bakar sorusu binlerce hastanın kafasını karıştırır. Genel adı iç hastalıkları da olsa Dahiliye aslında bilmediğiniz birçok hastalığı da kapsıyor. Peki Dahiliye bölümü hangi hastalıklara bakar, hangi hastalık dahiliye bölümüne girer işte cevabı..

DAHİLİYE NE DEMEK: İç hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

DAHİLİYE HANGİ HASTALIKLARA BAKAR: Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar

Ağız kuruluğu
Karın ağrısı
Göğüs ağrısı ( sol kol ile ilgili ağrılar )
Mide ağrısı
Sıklıkla idrara çıkma
Gastrit
Mide ekşimesi
İshal ve kabızlık
Tansiyon ( buna bağlı baş dönmesi, kulak çınlaması, mide bulantısı, burun kanaması ve kalp ağrıları…)
Terleme
Kalp, Damar, Aort, Damar sertliği, Hipertansiyon, Yüksek tansiyon, Hipotansiyon, Düşük tansiyon, Kalp krizi, Kalp yetmezliği, Taşikardi, Çarpıntı gibi rahatsızlıklar için dahiliye bölümüne görünebilirsiniz.



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