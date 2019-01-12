Daha önce böyle bir savaş uçağı görmediniz! Tam 23 günde yaptı

Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, günlerdir etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 1 metreyi buldu. İlçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işçiliği ile çobanlık yaparak, geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, de bu durumu fırsata çevirerek kardan 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde F-35 savaş uçağı yaptı
Daha önce de kardan helikopter, ev, dünya figürleri ile F-16 savaş uçağı yapan Karahan'ın kardan F-35 savaş uçağının yapımı 23 gün sürdü.
Tüm imkanlarını kullanarak yaptığı F-35 savaş uçağı için gerekli tüm malzemeleri kendi imkanlarıyla aldığını ve soğukla mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Karahan, herkesi uçağını görmeye davet etti.
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