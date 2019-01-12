Daha önce böyle bir savaş uçağı görmediniz! Tam 23 günde yaptı

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Şerif Karahan adlı vatandaş, kardan 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde F-35 savaş uçağı yaptı.

Daha önce böyle bir savaş uçağı görmediniz! Tam 23 günde yaptı

Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, günlerdir etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 1 metreyi buldu. İlçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işçiliği ile çobanlık yaparak, geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, de bu durumu fırsata çevirerek kardan 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde F-35 savaş uçağı yaptı

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Daha önce böyle bir savaş uçağı görmediniz! Tam 23 günde yaptı

Daha önce de kardan helikopter, ev, dünya figürleri ile F-16 savaş uçağı yapan Karahan'ın kardan F-35 savaş uçağının yapımı 23 gün sürdü.

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Daha önce böyle bir savaş uçağı görmediniz! Tam 23 günde yaptı

Karahan, savaş uçağını, üzerine naylon ve çıta kullanarak kabin yapıp, 20 litre boya kullanarak yeşil renge boyadı. Üzerine Türk bayrağı astı.

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Daha önce böyle bir savaş uçağı görmediniz! Tam 23 günde yaptı

Tüm imkanlarını kullanarak yaptığı F-35 savaş uçağı için gerekli tüm malzemeleri kendi imkanlarıyla aldığını ve soğukla mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Karahan, herkesi uçağını görmeye davet etti.

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