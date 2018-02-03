Daha fazla dayanamadılar! Kırıp kalper buluştu

Daha fazla dayanamadılar! Kırıp kalper buluştu

Güzel oyuncu Meryem Uzerli ile eski aşkı Alp Özcan, ortak dostları sayesinde yeniden bir araya geldi. İlişkileri evlilik yolunda ilerlerken ayrılan ikili, geçtiğimiz yıl farklı isimlerle aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü işadamı, gönlünü Hollandalı manken Stephanie van Arendonk'a kaptırırken Uzerli de mutluluğu Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro'da buldu. Ancak Uzerli ile Özcan'ın hayatlarında açtıkları bu yeni sayfa da hüsranla sonuçlandı.

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Daha fazla dayanamadılar! Kırıp kalper buluştu

Sevgililerinden ayrılan eski aşıklar, geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen yakın dostları Hollywood'lu yapımcı Mohammed Al Turki için aylar sonra bir araya geldi. Dünyaca ünlü yapımcıyı İstanbul'da ağırlayan ikilinin aylar sonraki buluşması iddiaya göre küllenen aşkı yeniden alevlendirdi. Arap asıllı yapımcı Mohammed Al Turki'yle bir mekanda yemek yiyen ikili, geceden ayrı ayrı paylaşım yapmayı tercih etti.

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Daha fazla dayanamadılar! Kırıp kalper buluştu

Turki'yle fotoğraflarını arka arkaya Instagram'da paylaşan Meryem Uzerli'yle Alp Özcan'ın bu hamlesi gözden kaçmadı. İkilinin aşklarına bir şans daha vermek için gözlerden uzak Londra'da buluşup tatil yapacağı da konuşulanlar arasında.

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Daha fazla dayanamadılar! Kırıp kalper buluştu

Aylar sonra ortak dostları için buluşan Meryem Uzerli ile Alp Özcan, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Al Turki için bir araya gelen ikilinin gözü gece boyunca birbirlerinden başka kimseyi görmedi.

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