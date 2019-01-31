Daha 10 gün önce 9 liraya yapılıyordu! Menemenin fiyatına bakın!

KAYSERİ'de, son dönemlerde artan domates ve biber fiyatları, yapımının kolaylığı ile öğrenci ve esnaf yemeği olarak adlandırılan menemeni vurdu. Domates, biber, yumurta ve ekmek ile beraber zamlardan önce 5 kişilik menemeni 9 TL'ye yaptıklarını söyleyen esnaf, zamların ardından menemenin saltanatını kaybettiğini, 9 TL'ye yaptıkları menemenin fiyatının 22 TL'ye çıktığını söyledi.

10 gün önce 9 liraydı

İşlerinin yoğun olduğu zamanlarda hem zamandan kazanmak hem de yapımı kolay olduğu için menemen yaptıklarını kaydeden esnaf Atilla Yıldız, gelen zamlardan dert yanarak, şu bilgileri verdi:



-“Menemen deyince aklımıza öğrenci, bekar insanların mutfağı, askerlerin ve esnafların yemeği gelir. Bundan 10 gün öncesine kadar 9 TL liraya 5 kişinin karnını doyurabileceği bir şekilde menemen yapılabiliyordu. Bugün menemen malzemelerini almaya gittiğimde domates ve biber fiyatlarının zamlandığını gördüm. 9 TL'ye mal ettiğimiz 5 kişilik menemeni bugün 22 TL'ye mal oldu.

-İnşallah önümüzdeki günlerde domates ve biberin fiyatı ucuzlar. 18 TL civarında biber, 9 TL domates, yumurtanın tanesi de 75 kuruş olmuş. Biber, domates, yumurta, ekmek derken 5 kişilik menemen 22 TL tuttu” şeklinde konuştu.

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