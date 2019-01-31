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Daha 10 gün önce 9 liraya yapılıyordu! Menemenin fiyatına bakın!

Daha 10 gün önce 9 liraya yapılıyordu! Menemenin fiyatına bakın!

En hesaplı ve pratik yemek olarak bilinen menemenin 5 kişilik fiyatı fahiş artışlar sonrasında 9 liradan 22 liraya fırladı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 14:58 - Güncelleme: 31-01-2019 14:58

KAYSERİ'de, son dönemlerde artan domates ve biber fiyatları, yapımının kolaylığı ile öğrenci ve esnaf yemeği olarak adlandırılan menemeni vurdu. Domates, biber, yumurta ve ekmek ile beraber zamlardan önce 5 kişilik menemeni 9 TL'ye yaptıklarını söyleyen esnaf, zamların ardından menemenin saltanatını kaybettiğini, 9 TL'ye yaptıkları menemenin fiyatının 22 TL'ye çıktığını söyledi.

10 gün önce 9 liraydı
İşlerinin yoğun olduğu zamanlarda hem zamandan kazanmak hem de yapımı kolay olduğu için menemen yaptıklarını kaydeden esnaf Atilla Yıldız, gelen zamlardan dert yanarak, şu bilgileri verdi:

-“Menemen deyince aklımıza öğrenci, bekar insanların mutfağı, askerlerin ve esnafların yemeği gelir. Bundan 10 gün öncesine kadar 9 TL liraya 5 kişinin karnını doyurabileceği bir şekilde menemen yapılabiliyordu. Bugün menemen malzemelerini almaya gittiğimde domates ve biber fiyatlarının zamlandığını gördüm. 9 TL'ye mal ettiğimiz 5 kişilik menemeni bugün 22 TL'ye mal oldu.

-İnşallah önümüzdeki günlerde domates ve biberin fiyatı ucuzlar. 18 TL civarında biber, 9 TL domates, yumurtanın tanesi de 75 kuruş olmuş. Biber, domates, yumurta, ekmek derken 5 kişilik menemen 22 TL tuttu” şeklinde konuştu.

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürecek öneri! Sadece bir karara bakıyor

 

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Kaynak : İHA

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