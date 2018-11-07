'Dağların Gözyaşları' denilen Mumiyo nedir? İnanılmaz faydaları

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan mumiyo maddesi Uzakdoğu'dan Ortadoğu'ya kadar birçok ülkede bitkisel tıpta kullanılmıştır. Dağların yüksek kesimlerinde ve mağaraların içerisinde bulunan bu maddenin görünüşü korkutsa da faydaları saymakla bitmiyor.

Mumiyo, dağdaki bitkilerin zamanla doğal oluşumlara uğrayarak sertleşmesi ile meydana gelir. Toprak, taş ve yağmurda bulunan vitamin ve minerallerin bulunduğu bu madde birçok hastalığa iyi gelir. Mumiyo, eski çağlarda kemik, eklem, romatizma ve diş hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde bu maddeden diş macunu ve krem yapılır. İşte mumiyonun faydaları... Twitter

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- Hasara uğramış kemiğin dokularını yeniler. Özellikle kırılmış kemiklerin daha çabuk yanmasına yardımcı olur. Kemik erimesi gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır.

- Yanık, tahriş ve yara izlerinin hızla iyileşmesine yardımcı olur. Twitter

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- Bağışıklığı yenileyen güçlü bir etkiye sahip olan bu madde aynı zamanda beyin fonksiyonlarının sağlığını da koruyarak stres, unutkanlık,depresyon gibi ruhsal hastalıkların yanı sıra dikkat eksikliği gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

- Özellikle karaciğerin toksinlenmesini engelleyerek cilt sağlığını destekler. Twitter

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