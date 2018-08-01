Dağdaki gerçekler! Açlık... Bitlenme... Köle gibi çalışma...

ŞIRNAK'ta güvenlik güçlerine teslim olan PKK/YPG'li terörist, nasıl kandırılarak dağa çıkarıldığını anlattıktan sonra dağdaki insanlık dışı yaşamı gözler önüne serdi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aile destekli ikna çalışmaları sonucunda teslim olan, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren "Azad" kod adlı A.B. (19), jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılarak ailesine teslim edildi.

İŞ BULMA VADİYLE KANDIRDILAR... Teslim olan A.B, jandarmadaki ifadesinde, terör örgütünün iç yüzünü anlattı. Şubat ayında kandırılarak terör örgütüne katıldığını belirten A.B, bu süreçte çok büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi. Ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle İstanbul'a çalışmak için gitmek istediğini fakat kendini örgütün kampında bulduğuna dikkati çeken A.B, şunları kaydetti: "Beni 'Fabrikada çalışacaksın, ailene para kazandıracaksın.' diye aldılar, kapalı bir araca koyup götürdüler, bilmediğim bir yerde durduk, kendimi PKK'lı teröristlerin kampında buldum. Daha sonra kandırıldığımı anladım."

BİR GÜN SU BİR GÜN EKMEK VERDİLER... PKK kampına götürüldükten sonra kendisini hep çalıştırdıklarını anlatan A.B., "Mağarada kazı yaptırdılar. Sürekli tünel kazdık, köle gibi bizi çalıştırıyorlardı. Doğru düzgün yemek vermiyorlardı. Bir gün su var ekmek yoktu, ekmek var su yoktu. Öyle bir yokluk vardı" dedi.

MAĞARALARDA BİTLENİYORDUK... "Temizlik sorunumuz vardı" diyen AB şöyle devam etti: *Doğru düzgün banyo yapamıyorduk. 20 gün, bir ay banyo yapamadığımız oluyordu. Çoğu arkadaşımız mağaralarda bitleniyordu. Sözde özgürlükten bahseden terör örgütünün gerçekte herhangi bir özgürlüğünün olmadığını gördüm, kaçmanın çarelerini aradım ve kaçtım."

KADIN ERKEK İÇ İÇE HER TÜRLÜ İLİŞKİYE ŞAHİT OLDUM... Teröristlerin dağda çektirdiği fotoğraf ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan A.B, buna bizzat şehit olduğunu ifade etti. "Orada çok rezil bir ilişki var. Kadın erkek iç içe, her türlü ilişkiye şahit olduk Tabii bunu üst kademedekiler yapıyordu. Alt kademe sadece geri hizmette kullanılıyordu." diyen A.B, teröristlere teslim olmaları çağrısında bulundu.