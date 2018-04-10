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D vitamini kanseri yavaşlatıyor mu?

D vitamini kanseri yavaşlatıyor mu?

Kas ve kemik gelişiminden, çocuklarda büyüme ve gelişmeye, yorgunluk ve halsizliğin tedavisinden bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar sağlımıza birçok açıdan etki eden D vitamini kanser oluşumuna karşı da büyük önem taşıyor.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 00:45 - Güncelleme: 10-04-2018 00:45

İnsan vücudunda birçok önemli fonksiyona hizmet eden D vitamini kanser oluşumuna karşı da büyük önem taşıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.Rüştü Serter Dünya Kanser Haftası’nda D vitamininin organların çoğunu etkileyen bir hormon olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Rüştü Serter: "D vitamini eksik olan bireylerde kolon, rektum, meme, over, prostat, mide, mesane,özefagus, böbrek, akciğer, pankreas, uterus, non-Hodgkin lenfoma, multiple myeloma kanser türlerine daha sıkrastlanıyor. Daha açıkça şöyle ifade edebiliriz ki, D vitamini yeterli olan kişilere kıyasla D vitamini eksik olanların bu kanser türlerine karşı riskleri daha yüksek oluyor. Ayrıca ,D vitamini düzeyleri arttıkça kanser insidansı azalıyor.Yer kürede güneşli enlemlerde kronik hastalıklardan kaynaklı ölümler daha düşük seyrediyor. Türkiye gibi 37. enlemin kuzeyinde olan ülkelerde güneş ışınlarının geliş açısı D vitamini ihtiyacının karşılamasında yetersiz kalıyor ve bu ülkelerde artış gösteren D vitamini eksikliği depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Tüm bu nedenler dolayısıyla 37. enlemin güneyinde daha az kronik hastalık görülüyor" açıklamasında bulundu.

D VİTAMİNİ KANSERİN İLERLEMESİNİ VE ÖLÜM ORANINI AZALTIYOR: D vitamininin kanserli bireylerde ölüm oranını azalttığına dikkat çeken Prof. Dr. Rüştü Serter, “ D vitamini kanserin ilerlemesini ve hastayı olumsuz etkileme sürecini de yavaşlatıyor. Tüm bu etkilerinden dolayı kanser olsun olmasın herkesin D vitamini değerlerini düzenli olarak kontrol ettirmesi gerekiyor. Avrupa Endokrin Derneği Klinik Uygulama Kılavuzuna göre D vitamini alımında günlük idame dozlar;1 yaşından küçük bebeklere günde 400 ünite, 1-18 yaş arası çocuklara günde 600 ünite, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde günlük 1000 ünitedir. Son dönemlerde sprey formu gibi kullanımı kolay, katkı maddesi ve BHA içermeyen D3 vitaminleri tercih edilmektedir. “ dedi.

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