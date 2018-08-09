D vitamini depolamak için güneşlendiğiniz bölge ve süreye dikkat edin

CİLT LEKELERİNE DİKKAT

Güneşin zararlı etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Berna Aksoy, cildin nem dengesinin de korunmasının önemli olduğunu söyledi. Aksoy, şunları aktardı:

"Güneşlenme kızarıklık, güneş yanıkları, lekeler; geri dönüşümsüz cilt yaşlanması, hücrelerde genetik DNA hasarı ve cilt kanserlerinin gelişmesi gibi cilt hasarlarına neden olmaktadır. Bunları önlemek için cildin ultraviyole ışınlarına karşı etkili bir şekilde korunması son derece önemlidir. Bu bağlamda, güneş koruyucuların kullanımı, güneşe aşırı maruz kalmanın neden olduğu cilt hasarını önlemek amacıyla en çok kullanılan yöntemdir. Güneş koruyucular, özellikle yüz için hem yaz hem de kış aylarında kullanılmalıdır. Camdan UVA geçtiği ve bazı floresan lambalarda da UVA bulunduğu için iç ortamlarda da güneş koruyucular kullanılmalıdır. Güneş koruyucular, sabah dışarı çıkmadan ya da otel odasından sahile çıkmadan en az 15 dakika önce açıkta kalacak tüm bölgelere uygulanmalıdır. Yazın özellikle açık havada kalınacak ise 2 saatte bir yeniden uygulanmalıdır. Deniz/havuz kenarında suya girip çıkıldıktan ve kurulandıktan sonra güneşten koruyucular yeniden uygulanmalıdır. Ancak en önemli nokta güneş koruyucu sürülerek daha fazla güneşe maruz kalınmamasıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dış ortamda kalmaktan kaçınma, gölgede vakit geçirme, uzun kollu ve uzun paçalı açık renkli kıyafetler, şapka ve diğer koruyucu giysilerin kullanılması da doğru olacaktır. Yaz aylarında havuz yada denize girme ve sık duş ile güneş maruziyeti cildin nem dengesini bozmakta, kuruluk ve tahrişlere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle yaz aylarında duş ve güneş maruziyeti sonrası su bazlı nemlendiriciler ile cildin nemlendirilmesi uygundur."