D vitamini almak için tüketmeniz gereken 5 yiyecek

Özellikle güneş görmediğiniz kış aylarında bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin...

D vitamini almak için tüketmeniz gereken 5 yiyecek

D vitamini güneş ışığı sayesinde cildimizde sentezleyebildiğimiz bir vitamindir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında bu vitamini bol depolayabilmek çok önemlidir. Kışın karanlık ve güneş görmediğimiz günlerinde ise D vitamini depolarımız kolayca boşalır. Dolayısıyla güneş ışığından alamadığımız D vitaminini bu vitamin içeren yiyeceklerle takviye etmemiz gerekir. İşte D vitamini yönünden zengin yiyecekler…

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D vitamini almak için tüketmeniz gereken 5 yiyecek

Somon
Kalp sağlığı ve kaliteli protein depolamak için birebir olan yiyeceklerden somon, aynı zamanda kuvvetli bir D vitamini deposudur. Omega-3 yağları almak için tükettiğimiz bu balık 85 gramında 447 IU D vitamin bulundurur. Ayrıca uskumru, sardalye ve ton balığı gibi balıklar da D vitamin açısından son derece zengindir. Bu nedenle kışın balık tüketimine ara verilmemeli tam tersine haftada 3-4 kez yenmelidir.

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D vitamini almak için tüketmeniz gereken 5 yiyecek

Dana Ciğeri
Ciğer sofralarımızda eskisi kadar tüketilmeyen yiyeceklerden biri. Ancak yararları kesinlikle saymakla bitmez. En büyük yararlarından biri de D vitamin için bulunmaz kaynak olmasıdır. 85 gram ciğerde 42 IU D vitamin bulunur ve bu da günlük ihtiyacınızın dörtte biri demektir. Ayrıca demir ve B12 açısından da son derece zengindir. Bu nedenle özellikle kışın sofralarımızdan eksik etmememiz gereken yiyeceklerden biridir.

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D vitamini almak için tüketmeniz gereken 5 yiyecek

Ton Balığı
Balığın D vitamin için önemini bol bol vurguladık. Ancak bir kez daha belirtmek gerekir ki özellikle somon ve ton balıkları D vitamin için adeta kaynaktır. 100 gram ton balığı tüketerek 236 IU D vitamini alabilir ve mutlu, sağlıklı bir kış geçirebilirsiniz. Hafıza ve sağlıklı beyin aktiviteleri için çok gerekli olan bu yiyeceği bol bol tüketin.

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