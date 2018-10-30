D vitamini almak için tüketmeniz gereken 5 yiyecek

D vitamini güneş ışığı sayesinde cildimizde sentezleyebildiğimiz bir vitamindir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında bu vitamini bol depolayabilmek çok önemlidir. Kışın karanlık ve güneş görmediğimiz günlerinde ise D vitamini depolarımız kolayca boşalır. Dolayısıyla güneş ışığından alamadığımız D vitaminini bu vitamin içeren yiyeceklerle takviye etmemiz gerekir. İşte D vitamini yönünden zengin yiyecekler…
Somon
Kalp sağlığı ve kaliteli protein depolamak için birebir olan yiyeceklerden somon, aynı zamanda kuvvetli bir D vitamini deposudur. Omega-3 yağları almak için tükettiğimiz bu balık 85 gramında 447 IU D vitamin bulundurur. Ayrıca uskumru, sardalye ve ton balığı gibi balıklar da D vitamin açısından son derece zengindir. Bu nedenle kışın balık tüketimine ara verilmemeli tam tersine haftada 3-4 kez yenmelidir.
Dana Ciğeri
Ciğer sofralarımızda eskisi kadar tüketilmeyen yiyeceklerden biri. Ancak yararları kesinlikle saymakla bitmez. En büyük yararlarından biri de D vitamin için bulunmaz kaynak olmasıdır. 85 gram ciğerde 42 IU D vitamin bulunur ve bu da günlük ihtiyacınızın dörtte biri demektir. Ayrıca demir ve B12 açısından da son derece zengindir. Bu nedenle özellikle kışın sofralarımızdan eksik etmememiz gereken yiyeceklerden biridir.
Ton Balığı
Balığın D vitamin için önemini bol bol vurguladık. Ancak bir kez daha belirtmek gerekir ki özellikle somon ve ton balıkları D vitamin için adeta kaynaktır. 100 gram ton balığı tüketerek 236 IU D vitamini alabilir ve mutlu, sağlıklı bir kış geçirebilirsiniz. Hafıza ve sağlıklı beyin aktiviteleri için çok gerekli olan bu yiyeceği bol bol tüketin.
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