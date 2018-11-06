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D-100'de makas atıp ateş eden sürücü tutuklandı

D-100'de makas atıp ateş eden sürücü tutuklandı

D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve aracın camından dışarıya silahla ateş eden sürücü tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 20:28 - Güncelleme: 06-11-2018 20:28

İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak araç kullanmış ve başka bir araçtan da silahla ateş ederken görüntülenmişti. Sosyal medya hesabından paylaşıldıktan sonra tepki çeken görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında sürücü Gürkan Köse (28) yakalanarak gözaltına alındı. Kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu.

Gözaltına alındıktan sonra polis merkezi çıkışında konuşan Gürkan Köse, "Asker konvoyu nedeniyle havaya 2-3 el ateş açtım. Canını tehlikeye attığım bütün vatandaşlardan özür dilerim. Arabayı spor amaçlı kullanıyorum, bir daha kullanmayacağım. Bu drift değil, hızlı makas atma" diye konuştu. Bin 2 TL trafik cezası kesilen sürücü Gürkan Köse kurusıkı tabanca ile ateş ettiği için trafik polisleri tarafından polis merkezine teslim edildi.

Gürkan Köse burada kabahatler kanunundan bin 42 lira para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından ise adliyeye sevkedilen Gürkan Köse, "Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" ve "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçlarından tutuklandı.

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Vatandas 06 Kasım 2018 21:14 O caza cok az bu adam trafikten men 20.000 tl ceza yesin veya arabaya el konulsun iki yil ceza o zaman gorur anyayi konyayi .yalan soyliyor kuru siki teslim ediyor bir baksinlar nedir o silah

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