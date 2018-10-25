Cüzdanları hazırlayın! Steam'ın dev indirim günleri belli oldu

Oyun severleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Popüler platform Steam'in 3 indirim tarihi birden sızdı. Steam'in en yakın indirimi her yıl yaptığı Cadılar Bayramı indirimi olacak. Cadılar Bayramı İndirimi 29 Ekim'de başlayacak ve 4 gün sürecek.

Platformun Sonbahar İndirimleri 20 Kasım 2018'de start alacak ve 6 gün sürecek. Steam'in en uzun indirimi ise Kış İndirimleri olacak. Kış indirimler 21 Aralık'ta başlayacak ve tam 14 gün sürecek.

Ancak 29 Ekim'de start alacak Cadılar Bayramı indirimi kapsamında fiyatı düşecek oyunların hangileri olduğu henüz netlik kazanmış değil. Steam'in kısa süre içinde bu oyunları açıklaması gerekiyor.