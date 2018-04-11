Cüzdanla olay yaratmıştı Burcu Esmersoy'dan açıkladı 'hesabı erkek öder'

Sunucu Burcu Esmersoy uzun süredir ekranlarda yok ancak adından söz ettiriyor son günlerde. Özellikle Youtube kanalından paylaştığı bir video da sarf ettiği sözler çok konuşulmuş ve çok tartışılmıştı. Burcu Esmersoy'un cüzdan sözlerinin ardından Burcu Esmersoy'dan ilk açıklama geldi. Bakın Burcu Esmersoy durumu nasıl açıkladı.
İŞTE OLAY YARATAN O VİDEO; Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulundu. Burcu Esmersoy'un özellikle cüzdanla ilgili söylediği sözler sosyal medyada çok tepki çekti. Burcu Esmersoy video da “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…”
AÇIKLIK GETİRDİ; Köşe yazarı Onur Baştürk, Burcu Esmersoy'u arayarak çok tepki çeken bu sözlerini sordu ve karşılığında "Tepkiler anlayamıyorum. O bir ilk buluşma videosu. İlk buluşmada hesabı erkek öder, bu bir görgü kuralıdır. Dünyanın her yerinde böyle. Bunun kadın-erkek eşitliğiyle ne ilgisi var?" cevabını aldı.
INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI; olayın ardından sosyal medya hesabından herhangi bir açıklama yapmayan Burcu Esmersoy, ilk kez bu esprili paylaşımı yaptı. Söylediği sözler üzerie yapılan bu paylaşım, sosyal medya da çok konuşulmuştu.
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