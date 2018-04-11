Cüzdanla olay yaratmıştı Burcu Esmersoy'dan açıkladı 'hesabı erkek öder'

Sunucu Burcu Esmersoy uzun süredir ekranlarda yok ancak adından söz ettiriyor son günlerde. Özellikle Youtube kanalından paylaştığı bir video da sarf ettiği sözler çok konuşulmuş ve çok tartışılmıştı. Burcu Esmersoy'un cüzdan sözlerinin ardından Burcu Esmersoy'dan ilk açıklama geldi. Bakın Burcu Esmersoy durumu nasıl açıkladı.

İŞTE OLAY YARATAN O VİDEO; Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulundu. Burcu Esmersoy'un özellikle cüzdanla ilgili söylediği sözler sosyal medyada çok tepki çekti. Burcu Esmersoy video da “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…”

