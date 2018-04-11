Cüzdanla olay yaratmıştı Burcu Esmersoy'dan açıkladı 'hesabı erkek öder'

'Erkek arkadaşınız yanınızdayken cüzdana ihtiyacınız yok' sözleri ile günlerce konuşulan Burcu Esmersoy, konu hakkında ilk açıklama yaptı. Peki Burcu Esmersoy, cüzdan sözlerini nasıl savundu? İşte Burcu Esmersoy'un o cevabı.

Cüzdanla olay yaratmıştı Burcu Esmersoy'dan açıkladı 'hesabı erkek öder'

Sunucu Burcu Esmersoy uzun süredir ekranlarda yok ancak adından söz ettiriyor son günlerde. Özellikle Youtube kanalından paylaştığı bir video da sarf ettiği sözler çok konuşulmuş ve çok tartışılmıştı. Burcu Esmersoy'un cüzdan sözlerinin ardından Burcu Esmersoy'dan ilk açıklama geldi. Bakın Burcu Esmersoy durumu nasıl açıkladı.

117
Cüzdanla olay yaratmıştı Burcu Esmersoy'dan açıkladı 'hesabı erkek öder'

İŞTE OLAY YARATAN O VİDEO; Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulundu. Burcu Esmersoy'un özellikle cüzdanla ilgili söylediği sözler sosyal medyada çok tepki çekti. Burcu Esmersoy video da “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…”

217
Cüzdanla olay yaratmıştı Burcu Esmersoy'dan açıkladı 'hesabı erkek öder'

AÇIKLIK GETİRDİ; Köşe yazarı Onur Baştürk, Burcu Esmersoy'u arayarak çok tepki çeken bu sözlerini sordu ve karşılığında "Tepkiler anlayamıyorum. O bir ilk buluşma videosu. İlk buluşmada hesabı erkek öder, bu bir görgü kuralıdır. Dünyanın her yerinde böyle. Bunun kadın-erkek eşitliğiyle ne ilgisi var?" cevabını aldı.

317
Cüzdanla olay yaratmıştı Burcu Esmersoy'dan açıkladı 'hesabı erkek öder'

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI; olayın ardından sosyal medya hesabından herhangi bir açıklama yapmayan Burcu Esmersoy, ilk kez bu esprili paylaşımı yaptı. Söylediği sözler üzerie yapılan bu paylaşım, sosyal medya da çok konuşulmuştu.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro