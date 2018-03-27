Cüretkar Eliz Sakuçoğlu'ndan şoke eden haber cinsiyet değiştirdi...

Cüretkar pozları ile adından sıklıkla söz ettiren stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, hayatlarımıza Murat Boz'un sevgilisi olarak girmişti. Giriş o giriş, Eliz Sakuçoğlu yıllarca ünlüler camiasının içinde yer alsa da Murat Boz sayesinde duyduk ve tanıdık ardından kendisi bir magazin figürü oldu. Eliz Sakuçoğlu yine gündem de ancak bu kez farklı bir konuda.
Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması Türkiye’de çok konuşulmuştu. Şimdi de Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesi konuşuluyor
Duygu Sakuçoğlu adını Poyraz Duygu Sakuç olarak değiştirdi. Poyraz Sakuçoğlu yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Poyraz Sakuçoğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;
'Bir yıl önce bugün her zaman yaşamak istediğim hayatı yaşamak için bir karar aldım. Bu da cinsiyetimi değiştirmek demekti. Bu tarz değişiklikler başka türlü yaşayamamaktan dolayı yüzleşmekten geldi. Son 12 ay içimi dışımla aynı hale getirmekle geçti. Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum.
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