Cüretkar Eliz Sakuçoğlu'ndan şoke eden haber cinsiyet değiştirdi...

Murat Boz'un sevgilisi olarak tanıdığımız Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirdi. Eliz Sakuçoğlu'nun cinsiyet değiştiren ve erkek olan kardeşi duygu Sakuçoğlu adını Poyraz Duygu Sakuç olarak değiştirdi.

Cüretkar Eliz Sakuçoğlu'ndan şoke eden haber cinsiyet değiştirdi...

Cüretkar pozları ile adından sıklıkla söz ettiren stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, hayatlarımıza Murat Boz'un sevgilisi olarak girmişti. Giriş o giriş, Eliz Sakuçoğlu yıllarca ünlüler camiasının içinde yer alsa da Murat Boz sayesinde duyduk ve tanıdık ardından kendisi bir magazin figürü oldu. Eliz Sakuçoğlu yine gündem de ancak bu kez farklı bir konuda.

112
Cüretkar Eliz Sakuçoğlu'ndan şoke eden haber cinsiyet değiştirdi...

Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması Türkiye’de çok konuşulmuştu. Şimdi de Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesi konuşuluyor

212
Cüretkar Eliz Sakuçoğlu'ndan şoke eden haber cinsiyet değiştirdi...

Duygu Sakuçoğlu adını Poyraz Duygu Sakuç olarak değiştirdi. Poyraz Sakuçoğlu yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Poyraz Sakuçoğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;


312
Cüretkar Eliz Sakuçoğlu'ndan şoke eden haber cinsiyet değiştirdi...

'Bir yıl önce bugün her zaman yaşamak istediğim hayatı yaşamak için bir karar aldım. Bu da cinsiyetimi değiştirmek demekti. Bu tarz değişiklikler başka türlü yaşayamamaktan dolayı yüzleşmekten geldi. Son 12 ay içimi dışımla aynı hale getirmekle geçti. Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro