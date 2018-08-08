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Cüneyt Özdemir'in eşi Zeynep İnanoğlu kimdir Gülşen Bubikoğlu'nun kızı

Cüneyt Özdemir'in eşi Zeynep İnanoğlu kimdir Gülşen Bubikoğlu'nun kızı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun, Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden olan kızı Zeynep İnanoğlu, oldukça başarılı bir iş kadını. Aynı zamanda gazeteci Cüneyt Özdemir ile evli olan Zeynep İnanoğlu'nın hayatı haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 12:34 - Güncelleme: 08-08-2018 12:34

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun en az kendisi kadar güzel bir kızı var, Zeynep İnanoğlu Özdemir. Annesi Gülşen Bubikoğlu ve babası Türker İnanoğlu'ndan farklı olarak daha geri planda bir hayat süren Zeynep İnanoğlu, genç yaşına rağmen çok başarılı bir iş kadını. 

ZEYNEP İNANOĞLU KİMDİR; 28 Aralık 1977 doğan Zeynep İnanoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir ile 2011 yılında evlendi, Ali Mavi Özdemir adında bir çocukları var. Ancak Zeynep İnanoğlu sadece bundan ibaret değil.

Zeynep İnanoğlu'nun sahip olduğu kariyer herkesi şaşkına çeviriyor.  Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu 1977 yılında dünyaya geldi. Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra 1999'da Harvard Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu.

Cambridge Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Phonetic Arts'ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başlayan İnanoğlu, ses tanıma konusu üzerine Amerika'da 3 patent aldı.

2009'da İngiltere'den ayrılan Zeynep İnanoğlu, ortak ve danışman olarak Phonetic Arts'a Türkiye'den bilgi sunmayı sürdürdü. Daha sonra Google Türkiye'de çalışmaya başlayan Zeynep İnanoğlu, bu şirkette Ürün Pazarlama Müdürü oldu.

Doktorasını "seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde yayımladı. Dergiye yazının kabul süreci bir yıl sürüyordu. O yılmadı; 2008'de makalesini dergiye verdi, 2010'un başında yayımlandı. 

Ödül komitesi, bu makaleye kaç kişinin referansta bulunduğunu, çalışmadan kaç kişinin yararlandığını inceledi. Ve Zeynep İnanoğlu'nun makalesini ödüle layık gördü. Zeynep İnanoğlu Barselona'da, 2011 yilinda Avrupa Sinyal İşleme Konferansı'nda (Eusipco) "En İyi Makale" ödülünün sahibi oldu.

Zeynep İnanoğlu 2011 yılında gazeteci Cüneyt Özdemir ile evlendi ve çiftin 3.5 yaşında Mavi adında bir oğlu var.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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Cüneyt Özdemir
CÜNEYT ÖZDEMİR KİMDİR?

Ekranda bir klasik haline gelen 5N 1 K programı ile tanınan Cüneyt Özdemir, 8 Şubat 1970 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Astsubay olan Özdemir, ilkokulu ve ortaokulu Yükseliş Koleji'nde okudu. Lise öğrenimini Ankara Atat&uu

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