Cüneyt Özdemir ile yasak aşk iddiası Deniz Çakır'ın başını yaktı!

Cüneyt Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiası oyuncu Deniz Çakır'ın başını yaktı. Son dönemde özel hayatıyla oldukça sık gündeme gelen Çakır, rol aldığı Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Cüneyt Özdemir ile yasak aşk iddiası Deniz Çakır'ın başını yaktı!

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu Deniz Çakır'a bir kötü haber de başrolde oynadığı Eşkiya Dünya'ya Hükümdar olmaz dizisinden geldi. Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Çakır'ın yapımcı Raci Şaşmaz’ın kararıyla, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

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Cüneyt Özdemir ile yasak aşk iddiası Deniz Çakır'ın başını yaktı!

Deniz Çakır, üç sezondur başrolünü Oktay Kaynarca’yla paylaştığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Kaynarca’nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli’nin eşi Meryem karakterine hayat veren oyuncu, eylülde yeni bölümleriyle ekrana gelecek projenin tanıtım çekimlerinde yer almadı.

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Cüneyt Özdemir ile yasak aşk iddiası Deniz Çakır'ın başını yaktı!

KARARDA ÇAKIR'IN ÖZEL HAYATI ETKİLİ OLDU: Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın, sık sık özel hayatı ve alkollü görüntüleriyle gündeme gelen Çakır’ın bu tutumundan dolayı rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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Cüneyt Özdemir ile yasak aşk iddiası Deniz Çakır'ın başını yaktı!

İşsiz kalmasından dolayı şoke olan oyuncunun yerine, yapım şirketinin yeni bir isim arayışına girdiği konuşuluyor.

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