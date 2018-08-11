Cüneyt Özdemir ile yasak aşk iddiası Deniz Çakır'ın başını yaktı!

KARARDA ÇAKIR'IN ÖZEL HAYATI ETKİLİ OLDU: Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın, sık sık özel hayatı ve alkollü görüntüleriyle gündeme gelen Çakır’ın bu tutumundan dolayı rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi.