Cüneyt Arkın'ın ölmeden önce son bir isteği var!

Geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cüney Arkın'ın sağlık durumuyla ilgili olarak hastane yönetimi açıklamalarda bulundu. Dr. Hayati Arkaz, Arkın'ın sağlık durumuyle ilgili olarak, "sağlık durumu iyiye gidiyor, elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Cüneyt Arkın'ın ölmeden önce son bir isteği var!

Yeşilçam sinemasının efsane jönü 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, geçtiğimiz gün Silivri’de bulunan yazlığında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Arkın’ın sağlık durumuyla ilgili hastane sahibi Dr. Hayati Arkaz açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, usta sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten hastane sahibi milletvekili Dr. Hayati Arkaz, “Bugün (dün) saat 10.00 gibi konuştuk, elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. Sağlık durumu iyiye gidiyor, elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

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Cüneyt Arkın'ın ölmeden önce son bir isteği var!

Eşi Betül Arkın ise eşinin sağlık sorunları ve yaşadıkları süreçle ilgili konuştu. Betül Arkın, şu ifadeleri kullandı: "Kendisinin bilinen zaten ağır koah hastalığı vardı. Şimdi gayet kendinde, bilinci açık ve 1-2 gün daha hastanede kalacak. Yoğun bakımda olmasının amacı düzenli oksijen verilmesi. Bende fazla konuşturmuyorum kendisini yorulmasın diye. O bizim Malkoçoğlu'muz, yok başka bir tane daha Malkoçoğlu.

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Cüneyt Arkın'ın ölmeden önce son bir isteği var!

Adalet Bakanımız ve daha birçok kişi aradı sağolsunlar yakından ilgileniyorlar. Zaten Cüneyt bize ‘Merak etmeyin ben telif haklarımı almadan ölmeyeceğim. Hakkımız yeniliyor yedirmeyeceğim, telif haklarımı aldığım gün öleceğim' dedi.

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Cüneyt Arkın'ın ölmeden önce son bir isteği var!

İnşallah yakın zamanda sağlığına kavuşur. Tabi zaman ne gösterir bilinmez. Sevenleri bilsin ki şu an gayet iyi."

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