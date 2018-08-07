Cüneyt Arkın'ın ölmeden önce son bir isteği var!

Yeşilçam sinemasının efsane jönü 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, geçtiğimiz gün Silivri’de bulunan yazlığında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Arkın’ın sağlık durumuyla ilgili hastane sahibi Dr. Hayati Arkaz açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, usta sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten hastane sahibi milletvekili Dr. Hayati Arkaz, “Bugün (dün) saat 10.00 gibi konuştuk, elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. Sağlık durumu iyiye gidiyor, elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Eşi Betül Arkın ise eşinin sağlık sorunları ve yaşadıkları süreçle ilgili konuştu. Betül Arkın, şu ifadeleri kullandı: "Kendisinin bilinen zaten ağır koah hastalığı vardı. Şimdi gayet kendinde, bilinci açık ve 1-2 gün daha hastanede kalacak. Yoğun bakımda olmasının amacı düzenli oksijen verilmesi. Bende fazla konuşturmuyorum kendisini yorulmasın diye. O bizim Malkoçoğlu'muz, yok başka bir tane daha Malkoçoğlu.