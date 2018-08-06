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Cüneyt Arkın'ın eşi Betül kimdir ilk evliliği ve çocukları

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül kimdir ilk evliliği ve çocukları

Cüneyt Arkın kimdir, karısı Betül Cüreklibatur aslen nerelidir ve Cüneyt Arkın'ın evlilikleri ve ilk evliliği hastalığının ardından merak konusu oldu. Dün akşam KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Cüneyt Arkın taburcu oldu sevenlerini mutlu etti. Peki Cüneyt Arkın'ın ilk karısı kimdir, kaç çocuğu vardır, gerçek adı nedir?

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 10:30 - Güncelleme: 06-08-2018 10:30

Cüneyt Arkın kimdir, ilk evliliğini kiminle yaptı, karısı Betül Işıl Cüreklibatur kimdir ve duayen oyuncu Cüneyt Arkın'ın kaç çocuğu vardır soruları hastalığının ardından akıllara takıldı. Dün KOAH hastalığı nedeniyle nefes darlığı çeken ve yoğun bakıma kaldırılan usta isimden bugün mutlu haber geldi ve Cüneyt Arkın taburcu oldu. Peki 81 yaşındaki Cüneyt Arkın ilk evliliğini kiminle yaptı, ikinci karısı Betül Cüreklibatur kimdir ve kaç çocuğu vardır? İşte özel hayatıyla ilgili merak edilenler...

CÜNEYT ARKIN'IN EŞİ BETÜL VE ÇOCUKLARI : Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın, bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüreklibatur bir şirkette genel müdürlük yapıyor. Cüneyt Arkın'ın oğullarından Murat babasının izinden gitti ve dizilerde rol alıyor.

CÜNEYT ARKIN'IN ALKOL SORUNU: Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu verdiği röportajda Cüneyt Arkın'ın alkol sorununu ve eşi Betül Arkın'ı şöyle anlatmıştı;

-Cüneyt çift ruhlu bir adam. Alkol problemi vardı. İçki içmediği zaman dünyanın en beyefendi adamıydı. İçtiği zaman ise agresif ve tecavüzkar olurdu.

İÇKİYİ EŞİ BETÜL SAYESİNDE BIRAKTI : O bir evliyadır (Eşi Betül Arkın)! Peygamber gibi kadındır! Cüneyt'in hayatını o kurtarmıştır! İstanbul'un en köklü ailelerinden birinin kızıdır Betül. Çok iyi eğitimi vardır. İngilizce bilir, Fransızca bilir. Ailenin muhalefetine rağmen evlendi Cüneyt'le. Çocukları da o yetiştirdi.

-Babası yanılmıyorsam kimyagerdi. Onun sayesinde bir ilaç buluyor. Bu ilacı suyuna, sütüne, çayına katınca, alkolden nefret ediyorsun. Ama öyle gidip eczaneden filan alamıyorsun. Türkiye'de yok zaten. Getirtmek de öyle kolay değil o zaman. Betül bunu ilk bana söyledi. Dedim ki; “Ben getirttiririm bu ilacı.”

-Londra'da bir Ermeni eczanesi vardır tanıdığım. Onu aradım. “Bizde var bu ilaç” dedi. Ondan alıyorduk. Cüneyt'in haberi yoktu. İlacı ona gizlice veriyorduk. Sadece Betül, şoförü Yılmaz, menajeri Leon Sason ve ben biliyorduk. Eğer evdeyse Betül sabah çayına, ya da çorbasına katıyordu. Setteyse aynı işi şoför Yılmaz, ya da Leon Sason yapıyordu. Bu sır tam yedi yıl sürdü! Cüneyt bu sayede içkiyi bıraktı.

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