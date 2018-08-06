Cüneyt Arkın yoğun bakıma kaldırıldı son durumu ne

Türk Sineması'nın usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü. 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, Silivri'deki yazlığında solunum sıkıntısı nedeniyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Cüneyt Arkın'ın son durumu ne? İlk açıklama saatler sonra geldi.
Sanatçının menajerlik şirketinden edindiği bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti. Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.
HERHANGİ BİR PROBLEM YOK; Sağlığı ile ilgili bir problemi olmadığı belirtildi. Usta sanatçı sevenlerini korkuttu.
Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından da "Rutin kontrol için hastaneye gidilmiştir. Evde kullanmış olduğu oksijeni hastanede takıldı ve daha sonra evine geri döndü. Her şey yolunda" mesajı paylaşıldı.
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