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Cumrbaşkanı Erdoğan'dan İran'a yaptırım açıklaması

Cumrbaşkanı Erdoğan'dan İran'a yaptırım açıklaması

Cumrbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan ''İran'a yaptırımları doğru bulmuyoruz, bunlar dünyanın dengesini bozmaya yönmelik. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 13:21 - Güncelleme: 06-11-2018 13:21

Cumrbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili ABD'ye resti çekti.

ABD 8 ülkeyi İran'a uygulanacak yaptırımlardan muaf tutmuştu. Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a yönelik yaptırımları yanlış bulduğunu belirterek Türkiye'nin bu yaptırım kararına uymayacağını açıkladı.

Erdoğan'ın İran'a yönelik yaptırım kararıyla ilgili ''İran'a yaptırımları doğru bulmuyoru. AB ülkelerinin tamamı buna sıcak bakmıyor. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik bir adım. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Bunlar, uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler konusuyla ilgili olarak "TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Bakanlar arasından aday olabilir mi?" sorusuna, "Zorda kalırsak neden olmasın" cevabını verdi.

Erdoğan ABD'nin Fırat'ın doğusunda YPG ile ortak devriyesine ilişkin olarak ise, "Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur" değerlendirmesinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Vatandaş 06 Kasım 2018 13:33 Artık Kendisi de aday olsa Akpartiye oy yok. referandumda evet diyerek en büyük hatayı yaptık.

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