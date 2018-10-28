Cumhuriyet'in koca çınarları! İlk günkü kadar gururlu ilk günkü kaadar onurlu...

Cumhuriyet ile aynı yaşta olan Gaziantepli 5 çocuk 32 torun sahibi Süleyman Koca da bu rejim sayesinde mutlu bir hayat yaşadığını ifade etti. Gençlik yıllarında güreş yapan, ilerleyen yaşına rağmen birçok ihtiyacını kendisi karşılayan Koca, yaklaşık 10 yıl önce, "hiçbir şeye değişmezdim" dediği karısını kaybedince ikinci kez evlendi. İkinci eşi için de "hayat arkadaşım" diyen koca çınar, Atatürk'ün Gaziantep ziyareti sırasında yaptığı konuşmayı canlı dinleyenler arasında yer alıyor.