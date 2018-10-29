Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz! Her yerde coşku...

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümünde Türkiye iki gururu bir arada yaşayacak. Hem Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor hem de adeta bir zafer anıtı olarak inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı hizmete açılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilklere sahne olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı’nda Cumhuriyet Resepsiyonu verecek.

İLK ADRES ANITKABİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Ankara ve İstanbul'daki ayrı programlara katılacak. Erdoğan, sabah saatlerinde ilk olarak Ankara'da devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı önce Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktılar ardından saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşı'nı okudular.

Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bugün Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun.